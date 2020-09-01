中國大學防疫「監控」 洗澡預約離校申請

中國為防疫加強監控大學校園。圖為北京大學學生須通過臉部辨識掃描才能進入校園。（路透）

2020-09-01 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國官方公布的武漢肺炎確診病例持續在低位徘徊，各大學陸續復課。但路透八月卅一日報導，中國多所大學都以防疫為由，增設嚴密監控系統，包括人臉辨識、記錄學生行蹤等功能。有些學校要求學生事先申請才能離開校園，甚至連在宿舍內洗澡都要預先登記。有學生擔心，在疫情告一段落後，這類監控措施仍將持續進行。

據報導，多所大學已實施一系列嚴格規定，限制學生飲食、洗澡、外出等一舉一動。北京、南京、上海等地都有大學生表示，必須向校方提交詳細的行動報告，留在校園內不得外出。位於北京的中國人民大學近日發布通告，規定所有學生必須事先申請才能離開校園。但有學生質疑，校方根本沒有告知申請程序，也不知道何謂合理的離校理由。

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北大宿舍監視器暴增

政府的採購文件顯示，數十所大學為了「控制疫情」採購監控系統，蒐集大量學生數據。除了人臉辨識、追蹤接觸者、體溫檢測等功能外，這類系統還有推播功能，每天多次提醒學生輸入資料。匿名北京大學學生透露，「突然之間，我們在宿舍裡發現數十台攝錄機，每層六台。」

招標文件顯示，遼寧科技大學以四十二．九萬人民幣（約一八七萬台幣）購置的監控系統，擁有先進的人臉辨識溫度檢測鏡頭，可以找出沒有戴口罩的人。平台每天都會編製一份體溫報告，並儲存學生卅天的體溫紀錄。

南昌大學則以十五．八萬人民幣購置可透過學生的身分證字號及臉部辨識技術，追蹤並保存學生行蹤資料的系統；天津師範大學的系統可蒐集學生家庭的資料，包括他們離開校園後到過的地方，以及返回學校的方式等。學生證實，須向校方報告日常活動，沒有回報的將會被系統標記。

還有部分大學生連洗澡都受到限制。南京大學學生透露，在宿舍淋浴都必須先預約，許多人因為沒預約而無法洗澡，還有些人被迫必須偷偷潛入浴室。

不少學生透過網路表示不滿。中國教育部對此回應，聲稱相關措施並非強制性，但強調學生若非必要不應離開校園。

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