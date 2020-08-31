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    美國會傳洩密 白宮暫停國安選情簡報

    美國國家情報首長雷克里夫日前以敏感資訊外洩為由，通知國會參眾兩院情報委員會，將暫停對國會進行簡報。（美聯社檔案照）

    美國國家情報首長雷克里夫日前以敏感資訊外洩為由，通知國會參眾兩院情報委員會，將暫停對國會進行簡報。（美聯社檔案照）

    2020-08-31 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國官員廿九日表示，國家情報首長（ＤＮＩ）雷克里夫（John Ratcliffe）已以敏感資訊有外洩之虞為由，暫停就選舉安全向國會議員進行面對面簡報，將以書面報告取代。美國總統川普同日也怪罪眾議院民主黨人，在聽取雷克里夫簡報後，卻將情資外洩。

    據了解，雷克里夫廿八日通知國會參眾兩院的情報委員會，表示國家情報首長辦公室（ＯＤＮＩ）將不再為國會做真人簡報，亦即國會議員雖仍可透過書面報告取得機密情資，卻無法當面對ＯＤＮＩ官員提問，沒機會獲悉更多細節。

    匿名ＯＤＮＩ官員指出，此舉肇因於近日簡報過後疑似有未經授權的敏感訊息外洩。川普推文大讚雷克里夫做得好，並指控民主黨人將敏感情資外洩，「八成是詭詐的謝安達與其他人把情資洩漏給假新聞（媒體）」。

    謝安達是眾議院情報委員會主席，在今年初的川普彈劾案中扮演要角。川普還在德州橘城（Orange）圓桌會議上重申，「無論是謝安達還是另有其人，總之有人洩密…更糟糕的是，他們洩漏錯誤資訊，他（雷克里夫）深受其擾，因此決定改採其他方法，因為委員會上有洩密者。」

    民主黨人罵川普掩蓋

    民主黨人對此大為不滿，怒斥此舉旨在掩蓋川普又「通俄」。民主黨籍的眾議院議長裴洛西要求恢復人身簡報，並稱大眾有權知道外國勢力如何企圖破壞美國民主。被川普點名的謝安達則說，川普又一如往常地騙人與亂扯，顯然不想讓美國民眾知道俄羅斯在幫助他競選連任。

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