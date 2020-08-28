助中霸凌 匯豐銀凍結壹傳媒高層帳戶

一名行人八月三日行經英國匯豐銀行在倫敦市中心的一家分行。（法新社檔案照）

2020-08-28 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港民主派「壹傳媒」創辦人黎智英、行政總裁張劍虹等集團高層發現在香港上海匯豐銀行的個人銀行帳戶或信用卡遭無預警凍結後，美國國務卿龐皮歐廿六日發表聲明批評匯豐銀行配合北京打壓香港民主派，直指此為中國共產黨「脅迫式霸凌手法」施壓英國企業最新案例。

張劍虹廿七日說，他無法從匯豐個人帳戶提款，但匯豐信用卡還可用；遭港警通緝的黎智英左右手Mark Simon說，其匯豐帳戶和信用卡皆已被凍結。黎智英則是個人帳戶與私人企業帳戶凍結，惟壹傳媒的企業帳戶仍能運作。

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龐皮歐批評匯豐鎖定支持香港自由的壹傳媒高層並凍結其帳戶之同時，卻對美國七日制裁的中、港官員提供銀行服務，他強調「自由國家須確保企業利益不受中共教唆買通協助政治迫害」，力挺自由的美方「準備好要幫助英國政府及其企業抵抗中共霸凌」。龐皮歐也再度點名批評英國匯豐控股有限公司亞太區行政總裁王冬勝六月初連署「撐國安立法」一事「破壞香港自治與港人自由」。

港府打壓 拒發外籍記者簽證

此外，港府再度將外國籍新聞從業人員工作簽證「武器化」，香港非營利英文媒體平台「香港自由新聞」（ＨＫＦＰ）愛爾蘭籍新任編輯麥固崙（Aaron McNicholas）廿七日確定等了六個月的申請被拒。ＨＫＦＰ總編輯葛倫迪（Tom Grundy）表示，他們可能是因為報導中立、基於事實，因此成為針對目標。

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