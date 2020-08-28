反送中逃亡 傳7月已兩批奔台

新版「黃雀行動」

2020-08-28 05:30:00

〔記者鍾麗華、編譯黃靖媗／綜合報導〕外媒報導，包括李宇軒等十餘名曾參與「反送中」且正在保釋的香港青年，近日乘非法快艇來台時遭中國海警截獲並扣押。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會強調，以非法方式來台，包括當事人與協助者都將面臨刑事責任的追究，也有人身安全極大的風險與疑慮，政府絕不鼓勵，呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿觸法。

根據自由亞洲電台廿七日披露，港人安排「反送中」抗爭者偷渡來台的行動已經進行一段時間，從今年七月起，已有兩批香港青年坐船逃到台灣，第一批從香港出發，直達高雄市，第二批則先搭船至距香港三百公里遠的東沙島，再被安排送到台灣。自由亞洲電台說，如今相信逃亡台灣的路線已經被堵死，「新版黃雀行動」告終。

請繼續往下閱讀...

所謂「黃雀行動」是指在一九八九年六月四日的天安門民主運動後，當時港人為了營救六四事件中遭中共通緝的民主人士前往海外所發起的行動代號，整個黃雀行動共救出約八百人。

外傳已有其他港人以類似方式抵台，我相關部門則未對此證實或做出評論。邱垂正指出，如果港澳居民，因為政治因素向政府請求援助，在「港澳條例」現行法律架構下，已有處理機制，政府會依人道原則及相關法規，妥適處理相關個案，政府多次強調，台灣支持香港的民主、自由，但我們也是一個法治社會，呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿觸法。

邱垂正並呼籲，北京與香港政府的秋後算帳及拘捕打壓，無法解決社會矛盾、更無法獲得民心認同，執政者應與香港人民誠懇對話、妥善溝通，才是解決爭議根本之道。

李宇軒是「香港故事」成員，他在八月十日壹傳媒創辦人黎智英等人被拘捕的同時，也被正式拘捕，後獲准保釋。李宇軒先前涉及運作組織「攬炒團隊」，呼籲外國或部分國際組織制裁香港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法