「除非殺了我」白俄總統悍拒重選

白俄羅斯民眾指控總統魯卡申科選舉舞弊，舉出「我的選票被偷了」標語上街抗議。（路透）

2020-08-18 05:30:00

逾22萬人上街抗議選舉不公 17日起全國罷工

〔編譯孫宇青／綜合報導〕被稱為「歐洲最後獨裁者」的白俄羅斯總統魯卡申科，涉嫌操控九日舉行的總統大選，以延續長達廿六年的政權，引爆全國大規模示威，包括十六日逾廿二萬人走上街頭遊行、十七日起全國罷工等。全球各國也接連對白俄政府提出警告，英國十七日更揚言祭出制裁，並號召國際進行獨立調查。然而，魯卡申科一再表明不會重新舉行大選，甚至口出狂言：「除非殺了我」。

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一週內逾6700人被捕、2死數百傷

白俄官方聲稱，魯卡申科在九日的大選中斬獲約八成選票，成功達成六連任，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的得票率則不到一成。但季哈諾夫斯卡婭指出，若計票過程正確，自己應取得六至七成選票，舞弊之說因而甚囂塵上。但連日來，示威民眾慘遭警方出動水砲車、閃光彈、催淚瓦斯鎮壓，一週內逾六千七百人被捕、數百人受傷、兩人死亡，甚至傳出被警方威脅、虐待等情事。

英外相︰不承認白俄詐騙式選舉

英國外交大臣拉布十七日表示，英方不會承認白俄的「詐騙式」選舉，並譴責白俄政府採取「恐怖鎮壓」，英國將與國際盟邦合作，對相關人士實施制裁。他也呼籲，歐洲安全暨合作組織（OSCE）應調查白俄大選。歐盟各國外交部長日前認定，白俄大選結果不實，同意啟動制裁程序，但仍不清楚何時公布制裁名單。此外，美國也譴責此次選舉「不自由、不公平」。

這股反魯卡申科浪潮十六日在白俄首都明斯克達到新高峰，據各家外國媒體和當地獨立新聞網站Tut.by估計，有逾廿萬人參與這場白俄獨立後最大規模示威「自由大遊行」，從各街道往「獨立廣場」前進，眾人手持鮮花、氣球，或一九九五年通過修改國旗公投前的「白紅白」色國旗，比出勝利手勢。相較於日前遭遇警方強力鎮壓，此次示威現場幾乎沒有警察，氣氛和平。

反對派領袖季哈諾夫斯卡婭在選後，以自身和家人安全為由前往立陶宛，之後陸續透過影片鼓勵白俄民眾上街表達訴求。她十七日再度發布影片表示，已準備好領導國家，並呼籲國安和司法人員停止支持魯卡申科，強調將不會追究他們過去的行徑。

另一方面，親政府支持者十六日也舉行集會，官方聲稱逾六．五萬人出席，但當地媒體指僅約三萬餘人。魯卡申科也出席並發表演說，聲稱重新大選會讓國家滅亡，又以北約組織（NATO）已在西部邊境集結兵力為例，煽動支持者捍衛國家領土和主權，但北約否認。魯卡申科十七日表示，不會再舉行其他選舉，「除非你們殺了我」，但後來又改口，聲稱必須通過新憲法才能重選。

逾二十二萬名白俄羅斯民眾十六日遊行，要求總統魯卡申科下台，重新舉行大選。（美聯社）

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