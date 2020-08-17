凡事國安法 港禁區議員舉標語

香港警務處處長鄧炳強一月間首次出席港島中西區區議會，民主派區議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管警方不力，要求他下台，鄧聞言隨即退席，民政事務專員和秘書處人員也一同離開。（翻攝自香港01網頁）

2020-08-17 05:30:00

被質疑違反公務員政治中立

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港媒體披露，香港政務司長張建宗已向各政府部門和全港十八區的民政事務總署發出內部文件，規定各區區議會若有議員在開會時展示違反「一國兩制」或「港區國安法」的標語、歌曲，現場的政府官員必須離席。若官員遭冒犯或侮辱，且區議會主席未予以適當處置，或官員不滿處理方法，則可先行離席，遭民主派質疑違反公務員政治中立原則。

香港民主派陣營在去年十一月舉行的區議會選舉中贏得空前大勝，除離島區外，其他十七區均由擁有多數席次的泛民派主導。為因應議會生態丕變，港府對必須出席議會的官員與民政事務專員發出內部指引，重點包括：若有區議員展示有違「一國兩制」或國安法的標語或歌曲，並屢勸不聽，官員可拒絕再參與當天會議。此外，政府各部門應根據實際需要，先向民政專員「建議」如何處理「有爭議」或可能「越權」的議程。民政專員亦可就相關法律問題諮詢律政司。各部門也必須向民政專員通報可能會有哪些爭議性議題，必要時專員可成立跨部門小組處理。

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敏感議題 官員就可拒絕出席

同時，官員及民政專員也可以不出席越權議程，包括議題屬於「全港性質」、與司法程序或刑事案件調查相關事項，以及有其他平台、法定機構或諮詢架構可能更適合處理或討論有關事項。至於計畫試行的部門秘書長落區參觀活動，也將取消。

前述指引源於區議會去年「變天」後，港島中西區議會提出臨時動議，譴責警務處長鄧炳強「縱容警察施暴」。在該動議表決時，鄧與民政專員何詠詩直接率隊退席。此後，又有區議會提出討論「六四」天安門事件等議案，民政專員離席，區議會秘書處則拒絕提供相關服務。

港府已12年未更新指引

本屆各區區議員於今年元旦就任，香港《南華早報》引述消息人士報導，港府是根據一月以來的「經驗」，修正此一已十二年未曾更新的指引。

張建宗十六日也透過網誌，呼籲即將延任一年的立法會議員「放下成見，求同存異」，尤其是那些尚未決定是否延任的民主派議員。但立法會議員朱凱廸透過「臉書」表態支持民主派集體杯葛「臨時立法會」，並認為民主派應以公投或民調做出最終決定。

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