AI五毛改說英文 狂黑川普

一批利用人工智慧製造出來的中國假帳號，以一天一部的速度，產製散布抹黑川普的英語影片。圖為美國總統川普十四日在白宮舉行記者會。（美聯社）

2020-08-16 05:30:00

一天一部 產製不利川普選情影片

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報日前報導，網路分析公司Graphika公布的研究顯示，一批利用人工智慧（AI）製造出來的中國假帳號，已持續在網路上張貼痛批美國總統川普的英語影片，批評他七月下令關閉中國駐美國休士頓總領事館，以及他對武漢肺炎疫情的處置，還有他揚言禁止中國網路公司「字節跳動」研發和營運的短影音應用程式「抖音」海外版TikTok。該公司指稱，此一假帳號網名為「垃圾郵件龍」（Spamouflage Dragon），專門鎖定尋求連任的川普。

中國網路假帳號批川普不適任帶風向

Graphika指出，該假帳號網運用AI製造假帳號及其個人簡介中的「相片」，自七月中以來，約以每天一部的速度產製不利川普選情的影片。例如美國國務卿龐皮歐五日針對中國宣布推動「乾淨網路」行動後，不到三十六小時，就有一部影片出現，直接反制龐皮歐的相關說法。

請繼續往下閱讀...

影片還幫拜登修圖「比本人還帥」

YouTube十一日貼出一部三分鐘長的影片，標題竟是「當我投給川普，我幾乎判了自己死刑」。內容稱川普是因為抗疫無方，為提振其總統大選選情，才抨擊中國並威脅在美國禁TikTok。據報導，該影片裡的準民主黨總統候選人拜登的影像經過修圖，「比本人還帥」，更直接預測川普將落選。這是垃圾郵件龍推出的影片中，首次直接提到拜登。

Graphika研究員在這類影片內，發現諸多「掉漆」之處，例如古怪的翻譯和難懂的英語口語。該公司認為，這顯然是自動語音，像是將英語的us（我們）唸成U.S.（美國），此外還常見基本的文法錯誤。另有一部影片想呈現美國警方鎮壓「黑人的命也是命」運動抗議人士，一看卻是英國警察。

據報導，YouTube、推特與臉書均已關閉和該假帳號網有關的假帳號，YouTube六月就關閉一千三百多個頻道。不過，這類影片雖常附和正式的中國政府宣傳，但Graphika目前仍無法確定兩者間的關聯，也不清楚其「目標觀眾」到底是華人、美國人或兩者皆是。

Graphika指出，這代表該假帳號網必須密切注意美國對中政策的發展，須針對相同的新聞週期迅速反應。不過，在該公司找到的這類影片中，沒有一部在網路上爆紅、瘋傳，許多的觀看次數累計不到一百次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法