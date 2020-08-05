撐港反中 英國會議員要求制裁林鄭

中國在香港強推國安法，引發國際譴責聲浪，英國、德國、澳洲等國紛紛宣布暫停與香港簽訂的引渡協議，歐盟也點名批評港府延後立法會選舉是中國在香港強推國安法，引發國際譴責聲浪，英國、德國、澳洲等國紛紛宣布暫停與香港簽訂的引渡協議，歐盟也點名批評港府延後立法會選舉是剝奪港人權利。圖為香港書店販售的民主運動相關書籍。（法新社）

2020-08-05 05:30:00

歐盟批港府延選違背自治

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對去年香港爆發「反送中」運動期間的警察暴力，英國國會「跨黨派國會香港小組」（All Party Parliamentary Group on Hong Kong）四日發表調查報告，敦促英國政府制裁容許對人道救援工作者施加「過當警察暴力」的香港官員，包括特首林鄭月娥及警務處處長，並防止曾擁護香港國安法及助長警察暴力的人士受惠於英國國民海外護照（BNO）的特別移民政策。

與此同時，針對港府以武漢肺炎疫情嚴峻為由，宣布立法會選舉延後一年，更取消十二名民主派參選人的資格（DQ），國際譴責聲浪持續擴大。繼美國、英國表達關切，歐盟四日也發表聲明，點名港府此舉削弱香港的國際聲譽，香港基本法載明的權利與自由形同具文。

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法中止批准與港引渡協議

法國外交部三日也宣布暫緩與香港在二○一七年五月簽訂的引渡協議批准程序，並直言法國公民和企業受香港國安法「直接影響」。此前，美國已表態將中止與香港的引渡協議，英國、澳洲、加拿大、紐西蘭及德國也相繼宣布暫停與香港的引渡協議。港府資料顯示，香港截至今年四月已和二十個國家簽訂引渡協議，目前協議仍有效者僅剩十三國。

港引渡協議剩13國有效

英國香港小組報告指出，去年「反送中」運動期間，許多急救人員、醫師和護理人員在警民衝突時為傷者施救，卻遭警方恐嚇、威脅、肢體暴力，甚至逮捕，「香港警察粗暴對待人道救援工作者，並干預醫院的救護工作，導致負傷的抗議者未能及時獲得所需的醫療照護，甚至完全沒有」。

去年十一月成立、由英國上下議院國會議員組成的香港小組，蒐集一千多項事證，指出港警暴力執法並非少數員警的個人行為，而是整個警隊系統性地向中國公安執法模式看齊的政策改變，建議英國主導成立調查香港狀況的獨立機制，例如在聯合國人權理事會或大會；對包括但不限於林鄭和警務處長等容許警察暴力的高級官員實施制裁，以及評估曾受迫害的人道救援工作者是否符合難民庇護範圍，探討最佳協助方案等。

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