中日對照讀新聞》コロナにカニクイザルも感染 食蟹獼猴也會感染新冠病毒

感染武漢肺炎病毒的15歲雌性食蟹獼猴的胸部Ｘ光片。紅色圓圈即為出現肺炎症狀的部分。（取自網路）

2020-08-04 05:30:00

◎茅毅

新型コロナウイルスにカニクイザルも感染し、高熱や肺炎などヒトと同じような症状が出ることを確認したと、滋賀医科大学の研究グループが29日、発表した。9月にもワクチンを投与し、安全性や効果を確かめる計画だという。

日本滋賀醫科大學的研究團隊，7月29日發表研究成果，確認食蟹獼猴也會感染新型冠狀病毒，並出現發高燒和肺炎等與人類相似的症狀。9月計畫對這種獼猴施打疫苗，藉此確認其安全性及效果等事項。

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伊藤靖教授によると、5月にカニクイザル3匹（10~15歳、オス1匹、メス2匹）に高濃度の新型コロナウイルスを投与。翌日に体温が1度上がり39度台の熱が出て、3~7日後にはひどい肺炎症状になった。

根據該校教授伊藤靖，該研究團隊5月對3隻食蟹獼猴（年齡在10到15歲間，1隻雄性、2隻雌性）注射高濃度的新冠病毒。隔天，牠們的體溫上升1度，發燒到攝氏39度（含）多，3到7天後，演變為嚴重肺炎。

ウイルスは主に鼻や口から検出され、細胞への感染を妨げる中和抗体が検出された個体もあった。伊藤教授によると、国内で新型コロナウイルス感染症の動物モデルとしてサルの事例は初めてという。

新冠病毒主要從口鼻檢測出，也有個體被檢測出防止病毒感染細胞的中和抗體。根據伊藤，該研究是猴子首次在日本做為新冠肺炎的動物模式（animal model）。

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妨（さまた）げる：動詞，妨（阻）礙、阻撓、打擾。人（ひと）の行動（こうどう）を妨げる。（妨礙別人的行動。）

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