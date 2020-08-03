中國派員協助香港普篩 港人憂DNA資料遭送中

香港民主派政黨「新民主同盟」區議員二日前往香港醫管局抗議，反對中國協助在港進行武漢肺炎全民普篩，並痛批特首林鄭月娥未先諮詢專家與醫界，便逕自向北京求助，是政治力介入醫療，更擔心港人一旦讓中方檢測人員進行核酸檢測，去氧核醣核酸（ＤＮＡ）資料恐「被送中」。（法新社）

2020-08-03 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國政府二日派員前往香港，協助對港人進行武漢肺炎病毒全民普篩，並計畫設立更大規模的港版「方艙醫院」，香港泛民主派人士痛批港府向北京獻媚，讓政治力介入醫療，更擔心港人一旦讓中方檢測人員進行核酸檢測，去氧核醣核酸（ＤＮＡ）資料恐「被送中」。

港府威脅要將質疑者送辦

港府二日晚間發表聲明，聲稱「中央的支援」純粹是協助香港加強檢疫，不會將港人的ＤＮＡ樣本「送中」，譴責有人故意散播「不實謠言」，將收集證據並研究是否觸法。

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香港二日新增一一五起確診病例，均為本土案例，連續第十二天「破百」，其中三十六例源頭不明，累計死亡病例三十四起。中國國家衛生健康委員會成立的「內地核酸檢測支援隊」，首批七人「先遣隊」二日抵達香港。中國媒體與親中香港媒體報導，應港府請求，中國國家衛健委已籌組一支六十人的「內地核酸檢測支援隊」，協助為全港七五○萬人免費進行武肺病毒檢測，估計數日內便可完成。另有一支來自湖北省武漢市六人專家組成的「內地方艙醫院支援隊」，將協助香港建立更大規模的「方艙醫院」。

據了解，以廣東省醫療人員為主的核酸檢測支援隊，預定在港停留一個月。至於方艙醫院支援隊，則預定在港停留半年。香港醫管局已在香港機場附近的亞洲博覽館，設立收治武肺輕症病患的港版方艙醫院，一日正式啟用，初期使用一百張床位。

香港民主派政黨「新民主同盟」多名區議員二日一早到香港醫管局抗議，反對中方協助在港進行全民普篩，並痛批特首林鄭月娥未先諮詢專家與醫界，便逕自向北京求助，是政治力介入醫療。新民主同盟西貢區議員范國威說，港人本就不信任港府與北京，北京派員赴港普篩，令人難以接受，林鄭此舉是向北京獻媚的政治掛帥決定；遑論疫情源頭來自中國，若中方檢測人員入境香港時可豁免強制檢疫，恐導致香港爆發第三波疫情，找武漢人幫香港「非常荒謬」。

荃灣區議員譚凱邦則擔心，中方檢驗人員沒有香港的專業資歷、不適應香港的醫療制度與運作，而且語言不通，赴港後卻享有特權且無人可管，一旦出錯將無從問責。譚凱邦還說，進行病毒核酸檢測可取得受檢者的ＤＮＡ資料，質疑屆時受檢港人的ＤＮＡ樣本是否會送往中國，以及北京中央是否會透過ＤＮＡ樣本進行監控。

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