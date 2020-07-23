全球疫情失速 川普籲戴口罩

美國總統川普廿一日在記者會上拿出口罩，並呼籲大眾在無法保持社交距離的情況下配戴口罩。 （美聯社）

2020-07-23 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕根據世界衛生組織資訊，全球武漢肺炎確診病例廿二日超過一千五百萬起，死亡病例數超過六十一．七萬。美國廿一日單日新增逾千起死亡病例，為六月二日以來最高，死亡人數超過十四萬，川普總統當日舉行三個月來首次的每日疫情簡報，警告疫情有可能更糟，更破天荒鼓勵戴口罩。

川普表示，政府正在擬定非常有力的策略，但不幸的是，在一切好轉前，會先變得更糟，並對大眾承諾疫苗即將問世，速度會比想像中快很多。他再度稱新冠病毒為「中國病毒」，指全世界都因為這場令人厭惡的疫情受苦。川普也在記者會中掏出口罩，呼籲民眾假如無法保持社交距離，就應配戴口罩，但川普仍未在記者會中戴上口罩。對此，美國公衛專家佛奇表示，他很高興川普開始推廣戴口罩。

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澳洲新增501例 墨爾本強制戴口罩

澳洲廿二日新增五○一起確診病例，創下近四個月新高，疫情最嚴重的第二大城墨爾本，廿三日起強制須配戴口罩。日本東京都廿二日新增二三八起確診病例，確診病例數突破一萬起，七月感染人數也超越四月疫情高峰紀錄。

印度新德里約470萬人曾感染

印度聯邦衛生部公布的估算數據指出，經隨機採檢二．一萬名新德里居民，發現多達廿二．八六％的人體內有新冠病毒抗體，代表人口超過兩千萬的新德里，應該有大約四百七十萬人曾經感染，比官方公布的確診數據多出四十倍。由於疫情尚未獲得控制，印度政府也首次取消了歷史悠久的印度教朝聖。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩廿二日指出，他特別憂心南歐與巴爾幹半島未來疫情的走勢；此外，非洲的疫情也開始加速惡化，八日病例數才突破五十萬，廿二日就達七十五萬，死亡超過一萬五千人。

香港日增105起本土病例

香港第三波疫情愈來愈嚴峻，廿一日新增一○五起本土確診病例，其中六十三起病例感染源不明，累計共二一三二起確診病例，廿三日起至八月五日前，香港民眾於所有室內公眾場所、公車站、公共運輸交匯處，都須戴口罩。

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