港民主派明初選 國安法壓著打

香港前本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰二日飛往海外投入捍衛香港的「國際戰線」，八日宣布退出香港立法會民主派初選。（法新社檔案照）

2020-07-10 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以拿下九月立法會選舉過半席次逾卅五席「35+」為目標的香港民主派初選本週末即將登場，政制及內地事務局局長曾國衛近日卻稱接獲市民投訴，指民主派初選疑似違反「選舉（舞弊及非法行為）條例」，有操控、干預選舉之嫌；「35+」打算進軍立法會否決財政預算案，更觸犯「港區國安法」顛覆國家政權罪。對此，推動「35+」的香港大學法律系副教授戴耀廷九日發布十點聲明，嚴正駁斥曾國衛「因應政治需要」的任意釋法行為。

計畫否決財政預算案 被控顛覆國家政權

數家支持當局的建制派媒體九日刊出曾國衛八日受訪內容，對民主派希望取得過半席次後在立法會否決財政預算案，曾國衛引用「港區國安法」顛覆國家政權罪所謂「武力或者其他非法手段」進行「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能」，稱「這樣本身有問題」，警告「大家都要小心，以免誤墮法網。」

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至於參選人會否因高喊爭取民主運動的「光復香港，時代革命」而被取消資格（DQ），他稱港府二日早已確定此口號具有港獨含意，但還得根據當事人其他行為來判斷意圖，最終由選舉主任做出決定。

六年前推動爭取特首真普選「佔領中環」運動震驚中外的戴耀廷九日十點聲明駁斥上述任何指涉非法行徑的指控，強調初選資金全由香港籌措而非境外資助，尤其否決財政預算案是基本法賦予立法會的憲制權力，令特區政府向立法會負責，因此不可能是國安法說的非法手段。在選民身分資料上，會要求初選投票民眾自己提供，不會運用包括區議會選舉時任何先前取得的選民資料。痛批曾國衛因應政治需要，任意解釋國安法條文。其他民主派立法會議員則抨擊「港區國安法」已淪為政治恐嚇工具，朱凱迪呼籲港人「不要驚」；林卓廷則批評曾國衛可恥，「羅織林林總總的罪名」，相信港府無所不用其極打壓民主派初選。

3海關實習員七一遊行被炒

另一方面，香港三名海關職員因七月一日參與非法集會被捕，遭到立即停職懲處後，根據星島日報九日報導，身兼三日甫成立的維護國家安全委員會委員的香港海關關長鄧以海打算引「公務員事務規例」開除仍在三年試用期的這三人。鄧以海九日接受中國中央電視台訪問時表示，非常榮幸成為國安委當中一員，未來會盡力做好護法守關的工作。

中國在香港強推國安法，削弱港人自治、箝制港人自由，香港立法會泛民主派議員7日在議場舉白紙抗議國安法。（美聯社）

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