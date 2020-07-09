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    跟進加拿大 澳港引渡協議擬暫停

    澳洲政府八日召開內閣會議，決定是否暫停與香港簽訂的引渡協議，與提供香港「避風港」計畫。圖為澳洲總統莫里森一日在澳洲國防大學演說。（歐新社檔案照）

    澳洲政府八日召開內閣會議，決定是否暫停與香港簽訂的引渡協議，與提供香港「避風港」計畫。圖為澳洲總統莫里森一日在澳洲國防大學演說。（歐新社檔案照）

    2020-07-09 05:30:00

    〔編譯黃靖媗、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕香港國安法上路後，加拿大政府率先宣布暫停與香港簽訂的引渡協議。澳洲政府官員透露，澳洲聯邦政府有若干回應中國強推國安法的選項，其中之一便是加入加拿大的行列，暫停與香港的引渡協議，但最終決定仍須等待八日的內閣會議議決。

    澳洲司法部長波特（Christian Porter）發言人在會前表示，澳洲不斷審視自身的國際佈局，包括引渡協議的安排，以確保符合澳洲的訴求；在野黨勞工黨影子內閣司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）則呼籲，總理莫里森領導的政府緊急重審澳洲的引渡協議。

    八日的內閣會議預計還會決定，是否針對畏懼政治迫害的港人提供「避風港」計畫。中共黨媒《環球時報》英文版八日刊出社論，警告澳洲若收留逃離香港的港人，可能會升高中澳兩國緊張情勢；若澳洲繼續干涉中國內政，澳洲經濟將會遭到重大負面衝擊，在香港議題上的政治挑釁，只會讓澳洲經濟嚐到苦果。

    澳洲外交暨貿易部七日更新旅遊建議，指出中國以危害國安為由拘留外籍人士，警告澳洲旅客必須小心中方任意拘留。中國駐澳大使館八日發表聲明，批評澳方說法「可笑」，完全是假消息，外籍人士只要遵守中國法律，完全不需要擔心。由於武漢肺炎疫情，澳洲早已禁止公民出國。

    美考慮港幣美元「脫鉤」

    《彭博》引述消息人士報導，美國國務卿龐皮歐的顧問正考慮讓港幣與美元「脫鉤」，以懲戒中國撕毀《中英聯合聲明》保障的港人政治自由。據報導，可能的方法包括限制香港購買美元。但也有不少官員擔心，此舉恐怕只會傷害香港的銀行與美國，對中國並無影響。《彭博》強調，脫鉤構想只在國務院討論，尚未提升到白宮層級，顯示此一選項並未真正獲得重視，不太可能被採用。

    美日澳視訊 首提中武裝漁民

    與此同時，由於中國在東海、南海擴大活動，日本、美國和澳洲國防部長八日舉行視訊會談，三方一致表達反對以武力改變現狀的作為，並首次在聯合聲明中提及中國武裝漁民等「海上民兵」的危險性。對於香港國安法，三方也深表關切。

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