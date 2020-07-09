美國退出世衛 明年7/6生效

美國國會與聯合國七日收到川普政府退出世界衛生組織的通知，美國將於二○二一年七月六日正式退出世衛，結束超過七十年的會員身分。圖為美國總統川普七日在白宮出席圓桌會議。（法新社）

2020-07-09 05:30:00

拜登嗆當選第一天重返世衛

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府七日正式通知美國國會與聯合國，表明美國將於一年後正式退出聯合國專門機構之一的世界衛生組織（ＷＨＯ），為川普總統因武漢肺炎與世衛交惡的最新發展。川普在年底總統大選中的對手、民主黨準總統候選人拜登更誓言，他上台「第一天」就會讓美國重返世衛。

世衛核算美須繳清積欠59億會費

美國國會與聯合國皆表示，已收到美國要退出世衛的通知；而美國國務院也證實，美國的退出通知已遞交聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），二○二一年七月六日生效。古特瑞斯的發言人說，目前正與世衛核實美國的退出通知，以了解美國是否達到退出條件，包括一年前通知以及繳清所分攤的財政義務。美國加入世衛超過七十年，是世衛的最大金主，目前積欠的世衛援金超過兩億美元（約五十九億台幣）。

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川普轟WHO防疫不力 又包庇中

美國退出世衛，據信與武肺全球大流行導致美中關係緊張脫離不了關係。川普指控世衛防疫不力又包庇隱匿疫情的中國，早在今年四月中就暫停金援世衛，五月時又要求世衛在三十天內改善，否則將永久凍結金援與考慮退出。世衛否認美方指控，世衛秘書長譚德塞八日在最後一刻放棄一場由英國智庫主辦的線上研討會，改出席商討美國退出世衛的會議；中國外交部發言人趙立堅則說，這是美國奉行單邊主義、毀約退群的又一例證，破壞國際抗疫努力。

美國共和、民主兩黨國會議員、美國醫界與海外友邦，都出言譴責川普決定讓美國退出世衛，憂心此舉將置美國全民健康於險境，以及危及全球協力對抗武肺的努力。根據八日的統計，美國在七日創下新增病例數單日新高紀錄，達六萬○○二一例。

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