不甩港國安法╱臉書推特谷歌 拒提供港府用戶個資

儘管港版國安法實施細則聲稱，可要求網路業者提供發文者資料並配合刪文，包括「臉書」在內的多家社群媒體業者陸續表態不會聽命照辦。 （美聯社檔案照）

2020-07-08 05:30:00

「抖音」國際版宣布退出香港市場 外界質疑改用「中國版」取代

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對香港國安法「實施細則」授權警方可在偵辦國安相關案件時要求網路服務提供者配合，臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、推特（Twitter）與Google等多家主要社群媒體公司，均以保護使用者隱私與言論自由為由，表示不會配合港府要求提供使用者資料。

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就連中資社群媒體「抖音」國際版TikTok，也對港版國安法避之唯恐不及，七日宣布將退出香港市場。不過，抖音母公司「字節跳動」（ByteDance）中國執行長張楠聲稱，抖音將繼續為香港用戶提供服務。外界質疑，這是否意味著香港將從「國際版的TikTok」變成「內地版的抖音」？

Telegram、Zoom也表態 不配合港府

除了前述三家社群媒體業者，領英（LinkedIn）、WhatsApp與Telegram也表態不會配合港府的要求。臉書及旗下的即時通訊軟體WhatsApp六日分別發表聲明，強調已暫停處理港府索取用戶資料的請求，「待對港版國安法做進一步評估，包括正式的人權調查與諮詢國際人權專家之後再定」。Google與推特分別透過聲明表示，香港國安法生效時，便已全面暫停處理香港當局索討用戶個資的要求。

可發送加密與自毀訊息、被廣泛應用於散播民主與抗爭資訊的Telegram則表示，深諳保護香港使用者隱私權的重要性，過去不曾、現在也不會與港府分享使用者的資料，「直到國際社會就香港當前政治變化達成共識為止」。

中國裔美國籍企業家袁征在美國創辦、曾爆出資安疑慮的視訊會議軟體Zoom，七日也表示不會配合港府要求，提供使用者資料…「Zoom支持自由與開放的思想與概念交流…我們已暫停處理任何來自香港政府或與之有關的資料要求」。Zoom稍早曾被踢爆擅自關閉中國民運人士的帳號。至於同樣有資安爭議、隸屬中國「字節跳動」的「抖音」，也宣布「鑑於近日的一些事件」，該公司已決定停止在香港市場的營運。

企業不理是否觸法？中國外交部拒答

根據港府六日晚間公布、七日生效的港區國安法四十三條實施細則的「移除危害國家安全的訊息及要求協助」條文，警方可要求社群平台、發文者與網路服務供應商，移除任何被視為可能構成危害國安罪行，或可能導致危害國安罪行發生的訊息；網路服務供應者若不從，可能會被罰款十萬港幣（近三十九萬台幣）與六個月徒刑；發文者若不從，則會被處以類似金額罰款與一年徒刑。

對此，中國外交部發言人趙立堅七日並未明確回應前述企業是否觸法，僅表示「時間會帶給我們最終的答案」。至於外國用戶在臉書、推特上發表「港獨」言論 ，中方是否會根據香港國安法要求有關社群平台刪帖，趙立堅則說，「不回答假設性問題」。

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