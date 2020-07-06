中國公安部下令 插手香港國安執法

中國廣東省人民武裝警察去年十一月在「港珠澳大橋」珠澳口岸舉行鎮暴訓練，被認為劍指香港「反送中」抗爭。（路透檔案照）

2020-07-06 05:30:00

泛民議員︰武警與公安 恐成港警的「監軍」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國強行通過「香港國安法」後，雖聲稱主要由香港政府負責維護國安，但實際上可能會「親力親為」。在傳出逾百名中國人民武裝警察（武警）可能常駐香港後，中國公安部也在四日的內部會議中，下達「四個全力」命令，準備全力支援（北京）駐港國安公署和香港警察執行國安工作，插手香港國安事務的意圖昭然若揭。香港泛民主派立法會議員憂心，這些武警和公安恐成港警的「監軍」。

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公安部︰指導港警止暴制亂

中國公安部官網顯示，國務院國務委員兼公安部長趙克志四日召開該部的中共黨委（擴大）會議，要求公安部人員學習貫徹香港國安法，以支持及配合駐港國安公署各項工作，保障該法有效實施，並指導香港警察止暴制亂、恢復秩序，防範極少數人危害國安的行為。分析指出，這意味著當駐港國安公署執行任務時，公安部將在其中扮演要角。

事實上，早在五月廿八日中國傳出制定香港國安法的消息後，中國公安部就立即在官網透露，將「全力指導」港警。當時，路透引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，這是公安部準備在國安事務上「監督」港警的最明確跡象。根據「香港基本法」，中國公安部在香港並無執法權。

武警深圳練兵 逾萬人曾受訓

與此同時，在日本共同社披露中國計畫調派二百至三百名武警，以「觀察員」名義常駐香港後，「中日新聞社」旗下「東京新聞」也引述消息指出，這批武警主要從廣東省武警部隊撥出，將以三個月為期，進行前述人數的輪調。其實，去年「反送中」運動爆發後，廣東武警就一直在深圳進行鎮暴訓練，整體部隊達到近四千人，且有逾萬人曾接受訓練。

法國國際廣播電台（RFI）報導，長期觀察人權和警權的香港「民權觀察」組織成員沈偉男，對武警的「觀察員」身分提出質疑，指港人對其將行使的權力、是否扮演執法角色、有無約束力等資訊一無所知；這些武警可能指導港警執法，甚至可偵查罪行。他也痛批，香港國安法公布後，每日都有新情況，律政司竟未能交代詳情，「法治社會不應如此！」

香港立法會民主黨籍議員林卓廷則直言，此次新增的百名武警應屬「常規人員」，但香港其實早被大量中國秘密人員滲透，人數估計上千，否則無法解釋何以公民黨立法會議員譚文豪等泛民人士頻遭跟蹤。林還推測，這些武警有別於駐港解放軍，將隸屬駐港國安公署，可自由在港執法，甚至指導和指揮港警，「不是觀察那麼簡單」，而是具有「監軍」角色，港警將淪為聽命於中國國安、公安系統的部隊。

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