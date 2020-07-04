全球反惡法 習訪日生變

德國總理梅克爾一日接任歐盟輪值主席，二日在柏林舉行記者會，與歐盟執委會主席馮德萊恩視訊連線。（歐新社）

2020-07-04 05:30:00

日自民黨決議譴責

〔編譯茅毅、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕對於中國強行實施「港區國安法」並大舉逮捕示威人士，日本執政的自民黨外交部會與外交調查會三日通過提出譴責決議，直言「這是中國的家暴」，要求政府停止邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日。此外，在美國聯邦眾議院一日通過「香港自治法案」後，聯邦參議院二日也跨黨派無異議通過該法案，並送交總統川普簽署，希望本週生效。

香港自治法送交川普簽署 最快本週生效

日本經濟新聞報導，自民黨在去年十一月和今年五月均曾對香港情勢提出「關切」的決議文，五月也向首相官邸提出建言，對於邀請習近平訪日要求政府三思。自民黨外交部會會長、眾議員中山泰秀說，這次提出強度最高的「非難決議」，是認為已經到了必須做出更嚴厲回應的階段，這份決議文預定下週經黨內認可程序後向政府提出。另外，決議文中也要求政府檢討支援措施，考慮發給逃難的香港人在日本合法工作證明的「就勞簽證」。

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加國暫停與港引渡條約

加拿大外交部長沈潘三日發表聲明，譴責北京「秘密」制定港區國安法，迫使加國不得不重新審視對港既定政策，包括將暫停加國與香港的引渡條約，並拒絕批准向香港出口敏感軍事用品，在此事上將香港與中國「一視同仁」。

兼任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾和歐盟執委會主席馮德萊恩二日均表明，歐盟將持續與北京商討人權及法治議題。惟兩人未正面答覆是否將跟進美國，對中國實施制裁，或像部分西方國家般，提供香港人入境庇護。梅克爾一日曾說，德國已有相關法律，可供全球各地所有人利用，因此目前還沒有採取其他措施的必要。

至於美國國會通過的「香港自治法案」，旨在制裁推動港區國安法、損害香港自治、參與任何鎮壓香港行動的中國官員等個人，以及和這類官員有生意往來的銀行與公司。這代表可能將切斷這些銀行和美國銀行的往來，並限制它們用美元交易。制裁對象亦適用於美國金融機構在海外的子公司。

制裁中國銀行 效果明顯

由於中國的銀行運作體系基本上仍受制於美國金融體系及美元體系，因此杜美認為，這將對中國政府起到強有力的威脅效果。他強調，美國不會袖手旁觀，任由北京犯下「罪行」卻無任何後果。和杜美一起提案的民主黨聯邦參議員范荷倫也說，美國不會容忍北京損害他們自己承諾過、有國際法拘束力協議的行為。

川普收到法案後，只要沒否決，十天後會自動生效。生效後九十天內，美國國務卿將和財長商議，確認違反「中英聯合聲明」與香港基本法對香港人義務的個人及實體黑名單，並向國會委員會提交報告。

圖為美國聯邦參議員范荷倫六月十六日在聯邦參院撥款委員會的小組委員會聽證會中發言。（法新社檔案照）

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