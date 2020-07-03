惡法損自治 香港大律師公會發聲

港區國安法通過後，香港街頭被貼上「國安法滅港」貼紙。（美聯社）

2020-07-03 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港大律師公會（Hong Kong’s Bar Association）一日晚間發表聲明，對已於同日正式實施的港區國安法表達「深切關注」，認為該法損害香港的高度自治，並削弱司法獨立與對基本人權及自由的保障。中方稍後回嗆，大律師公會說法毫無根據。

削弱法院司法獨立性

該聲明以列點方式逐一說明，港版國安法如何破壞在香港主權移交中國後、分隔香港及中國的司法防火牆，像是一旦北京中央政府行使管轄權，港版國安法案件嫌犯將「被送中」，其公平審判權可能受損；港版國安法解釋權屬於中國全國人大常委會，有削弱香港法院行使司法權力的獨立性之虞；特首指定法官審理國安法案件將削弱司法獨立，維護國家安全公署及其人員的地位依法凌駕於香港本地法律之上，以及新設的維護國安委員會不受司法覆核制衡等。

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聲明中還特別提及港區國安法新增的四類罪行─分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪與勾結外國或境外勢力罪─涵蓋甚廣，既無清晰明確與能讓眾人了解的指引，亦缺乏對法律確定性與公平待遇的基本保證，恐遭任意實行與侵害思想、言論與集會等基本人權。

部分條文牴觸基本法

該份聲明也批評港區國安法生效前不曾公布草案或摘要，更未對外進行諮詢，就連行政長官林鄭月娥都坦承對國安法細節一無所知；香港實行雙語法制，但港區國安法目前只有中文版，部分條文更與香港基本法有所牴觸，二法所保障的憲法權利也有所矛盾。

中國外交部發言人趙立堅二日反控香港大律師公會的聲明毫無根據，宣稱人大常委會在立法過程中已聽取各方意見，還曾舉辦座談會，遑論有近三百萬港人連署支持立法；但他並未論及聲明中的其他批評。

此外，針對特首指定法官來審理港區國安法案件，香港終審法院首席法官馬道立二日表示，特首指定法官與所有法官一樣，其任命都是按照香港基本法的規定，挑選標準唯有司法與專業才能，不應有政治考量。馬道立還說，外籍法官並未被排除於港區國安法指定法官名單；特首指定法官可由來自英國、美國與澳洲等普通法適用地區的法官擔任。

香港國安法條文爭議多

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