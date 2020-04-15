曾批安倍聚餐缺乏危機感 日議員摸摸茶被抓包

日本議員高井崇志（取自臉書）

2020-04-15 05:30:00

瞎掰到歌舞伎町「修眼鏡」

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕東京本月七日針對武漢肺炎疫情發布「緊急狀態宣言」後，籠罩在一片「外出自肅」氣氛中，但在野的立憲民主黨國會議員高井崇志被媒體踢爆，竟然前往歌舞伎町提供性服務的特種行業「消費」。對安倍晉三政府的防疫政策多有批評的高井接受訪問時，起先推說他是到歌舞伎町「修理眼鏡」，但記者秀出他邀請女性一起吃飯的LINE留言，他才坦承自己的行為過於輕率，「已經在反省中」 。

日本兩大週刊「週刊新潮」和「週刊文春」雙雙報導高井逛花街的消息。現年五十歲的高井崇志是出身北海道的眾議員，東京大學經濟學系畢業，已婚，曾擔任郵政省官僚，後來轉任國會議員秘書，二○○七年參選岡山市長落選，○九年轉戰眾議員當選，目前還兼任立憲民主黨岡山「縣連代表」（縣黨部主委）。

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報導指出，高井九日晚間進入歌舞伎町一家「摸摸茶」店，店裡的女性從業員以穿著高中制服聞名。這家店的前四十分鐘有多名女子輪流上陣服務，高井崇志似乎很中意第一位幫他服務的女子，後來又加點兩次，在店裡度過「濃密接觸」的一二○分鐘。 週刊新潮引述女從業員的說法，高井在過程中十分亢奮，還高喊「想當一條狗」、「想被踐踏」，希望玩性虐待（SM）遊戲，還問女子要不要當他的秘書。

安倍日前宣布將動用四六六億圓（約一三二億台幣）預算，發給每戶兩片紗布口罩，高井便批評，這筆預算可用來生產二十八億片口罩，根本是浪費。今年二月，「鑽石公主號」郵輪爆發群聚感染時，高井也批評安倍從二月一日起連續九天與朋友和企業人士聚餐，首相缺乏危機感，讓國民感到不安。

部分性服務業 推出戴口罩接客

東京都的性服務業在安倍發布緊急狀態宣言後，已紛紛停業，東京都知事小池百合子也點名要求包括泡泡浴（類似泰國浴）、脫衣舞場等特種行業停業。但「日刊體育」報導，仍繼續營業的部分性服務業推出「戴口罩接客」策略，女性從業員在替男性顧客進行性服務時，雙方都要戴上口罩，而且為降低感染風險，業者還推出「無黏膜接觸」服務內容。

東京單日確診 又升至三位數

日本境內感染人數十四日突破八千大關，至截稿前新增四九○例確診，累計感染人數八一七七人；新增死亡十九例，累計一六二人死亡。疫情吃緊的東京，十三日確診病例降到兩位數的九十二人，十四日又升至三位數的一六一人，累計確診二三一九例。

日本議員高井崇志被爆前往歌舞伎町（見圖，歐新社檔案照）的特種行業消費。

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