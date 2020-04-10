戴呼吸器保命？ 中美死亡率逾8成

位於義大利首都羅馬一間醫院的醫師八日身著全套防護裝備，確認加護病房內戴有呼吸器的病患狀況。（法新社）

2020-04-10 05:30:00

英死亡率也達6成6

〔編譯周虹汶／綜合報導〕武漢肺炎病例蔓延全球導致呼吸器需求大增之際，英國非營利組織「重症監護國家審計研究中心」（ICNARC）數據提出驚人警訊：使用呼吸器的染疫患者多達六十六．三％因該病毒亡命，死亡比例遠超出二○一七至一九年非遭病毒感染的呼吸器使用患者整整一倍。美國紐約市部分醫院也發現上述異象，未釐清原因之前，已紛紛為患者拆除原以為可保命的呼吸設備及出動替代方案。

機械式呼吸輔助器可將氧氣送入肺部衰竭患者體內，乃等待病人身體康復的輔助措施，但不具療效，且須出動鎮靜劑及喉嚨插管；而病情已到這程度的病人不論須呼吸輔助的原因為何，死亡率往往很高，呼吸窘迫情況嚴重者其實四到五成斷氣時還裝有呼吸器。

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但ICNARC研究收治於英國二八五間加護病房的首批七七五名武漢肺炎患者後，發現其中九十八位肺部出現衰竭並須進階呼吸輔助，最終卻只有三十三人活了下來。在美國紐約市，出動呼吸器後更發現患者死亡率在八成以上。全美各地和中國也有相關通報，武漢市的小樣本研究甚至驚見死亡率高達八十六％的駭人數字。

憂加劇免疫系統負面反應

專家認為，患者染疫前以及開始使用呼吸器當下的身體狀況，可能都是影響因素；但更擔心呼吸器引發或加劇免疫系統負面反應，導致部分患者反受其害，尤其醫界近數十年逐漸知道強迫送氣的醫療呼吸器對肺臟並非好東西，須謹慎調節壓力與流量。

以紐約市為例，醫護人員幾週前看到武漢肺炎重症患者就趕緊拿出呼吸器，但他們不像細菌性肺炎病患最多用個一、兩天就好轉，往往用上一週或兩週後撒手人寰，這也是呼吸器供不應求的原因之一。因此當地醫院現在逐漸先採其他方法，包括俯臥通氣來改善病患血氧含量、以鼻導管輸氧、添加一氧化氮來促進血流量與血氧飽和度等「實驗療法」。

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