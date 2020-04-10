武漢才解封 中俄邊境綏芬河封了

中國東北邊的小城市綏芬河市，因為境外移入病例不斷增加，八日進入封閉式管理。（取自網路）

2020-04-10 05:30:00

黑龍江急蓋方艙醫院

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國湖北省武漢市八日才正式「解封」，中國東北小城市綏芬河市卻因為境外移入病例不斷增加，於同日進入封閉式管理，每戶人家三天才能出門一次，黑龍江省高層也緊急赴綏芬河市指揮。黑龍江省除了從其他縣市調派醫療人員支援，更於六日動工將一棟十三層建築改建為有六百多張床位的方艙醫院。

俄羅斯九日再度刷新武漢肺炎確診病例數單日漲幅紀錄，新增一四五九起確診病例、十三起死亡病例，累計確診病例超過一萬起、死亡病例七十六起。滯留俄羅斯的中國留學生紛紛因恐慌逃回中國，讓位於中俄邊境的綏芬河市確診病例近幾日飆升，一日至七日共有八十四起經俄羅斯海參崴進入綏芬河市的確診病例，八日又再增三十九起自俄羅斯移入病例。

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因應綏芬河市病例飆升，中國駐海參崴總領事館五日至九日連續五天發布公告，呼籲中國公民勿經波格拉尼奇內、綏芬河返國；黑龍江省七日更宣布，中俄雙方緊急關閉通往俄羅斯波格拉尼奇內的公路；中國駐俄羅斯大使館則於八日公告，部分因疫情無法及時回國的公派留學生可延後返國日期，盼民眾不要一窩蜂湧入綏芬河市。

武漢市解封後，外界憂心恐有漏網的無症狀患者拿到健康認證「綠碼」，流動至中國其他省份，讓疫情再度擴散。中國九日宣布，八日新增六十三起確診病例，其中兩起為位於廣東省的本土病例，武漢市則新增兩起死亡病例。

加強管控無症狀患者

中國國務院聯防聯控機制八日公布新的「新冠肺炎出院患者復診複檢工作方案（試行）」，要求醫療機構若發現無症狀患者，必須在兩小時內向上呈報，地方政府須於接獲呈報的二十四小時內，聯繫所有該名患者的密切接觸者，無症狀將接受十四天隔離觀察，若於十四天內出現症狀，將計入確診病例。新版工作方案亦強調，武漢肺炎患者病癒出院後，仍需接受十四天隔離觀察，並在二至四週內進行全血細胞計數、血氧飽和度等檢測。

綏芬河市小檔案

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