百歲人瑞戰疫 義荷又2嬤康復

染病後抗疫成功的義大利一○三歲老婦札努索，四月一日在養老院內與護士開心合影。（美聯社）

2020-04-10 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕在各年齡層族群中，以老年人受到武漢肺炎的威脅最大，不過，義大利和荷蘭都分傳百歲人瑞戰勝此病魔的好消息。荷蘭一名一○七歲老婦染病後康復，可能是疫情爆發以來，全球年齡最高的康復者。

最高齡康復者107歲

荷蘭「每日匯報」（Algemeen Dagblad）報導，這名老婦雷斯（Cornelia Ras）住在胡雷—上弗拉凱島一家養老院，三月十七日發病，發病前一天才剛過一○七歲生日，曾與其他院友一起參加教會禮拜；與病毒奮戰近三個星期後，六日獲醫師告知已經痊癒。

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那場禮拜活動先後總計有四十人確診，其中十二人不治。雷斯的親人說，原本沒預料她能熬過去。之前被廣泛記錄在案的最年長新冠病毒康復者是一○四歲的美國二戰老兵拉普契斯（Bill Lapschies）。

住在義大利北部皮厄蒙大區萊索納鎮（Lessona）一家養老院的一○三歲老婦札努索（Ada Zanusso）也打敗新冠病毒。百年前在西班牙大流感疫情中倖存的札努索，三月間確診，昏睡躺了一週無法吃喝，所幸，她四月六日已經康復。

札努索七日接受視訊訪問，直說「我很好」；她說，「勇氣、堅強和信心」幫了她。先前中國、伊朗也各有一名一○三歲人瑞感染後痊癒。

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