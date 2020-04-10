為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    百歲人瑞戰疫 義荷又2嬤康復

    染病後抗疫成功的義大利一○三歲老婦札努索，四月一日在養老院內與護士開心合影。（美聯社）

    染病後抗疫成功的義大利一○三歲老婦札努索，四月一日在養老院內與護士開心合影。（美聯社）

    2020-04-10 05:30:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在各年齡層族群中，以老年人受到武漢肺炎的威脅最大，不過，義大利和荷蘭都分傳百歲人瑞戰勝此病魔的好消息。荷蘭一名一○七歲老婦染病後康復，可能是疫情爆發以來，全球年齡最高的康復者。

    最高齡康復者107歲

    荷蘭「每日匯報」（Algemeen Dagblad）報導，這名老婦雷斯（Cornelia Ras）住在胡雷—上弗拉凱島一家養老院，三月十七日發病，發病前一天才剛過一○七歲生日，曾與其他院友一起參加教會禮拜；與病毒奮戰近三個星期後，六日獲醫師告知已經痊癒。

    那場禮拜活動先後總計有四十人確診，其中十二人不治。雷斯的親人說，原本沒預料她能熬過去。之前被廣泛記錄在案的最年長新冠病毒康復者是一○四歲的美國二戰老兵拉普契斯（Bill Lapschies）。

    住在義大利北部皮厄蒙大區萊索納鎮（Lessona）一家養老院的一○三歲老婦札努索（Ada Zanusso）也打敗新冠病毒。百年前在西班牙大流感疫情中倖存的札努索，三月間確診，昏睡躺了一週無法吃喝，所幸，她四月六日已經康復。

    札努索七日接受視訊訪問，直說「我很好」；她說，「勇氣、堅強和信心」幫了她。先前中國、伊朗也各有一名一○三歲人瑞感染後痊癒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲封鎖令分區鬆綁 義目標4月底
    2020-04-10 05:30

    歐洲封鎖令分區鬆綁 義目標4月底
    紐約又逾700死 15萬例緊追西班牙
    2020-04-10 05:30

    紐約又逾700死 15萬例緊追西班牙
    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格

    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格
    武漢才解封 中俄邊境綏芬河封了
    2020-04-10 05:30

    武漢才解封 中俄邊境綏芬河封了
    東京日增181例 6成7感染源不明
    2020-04-10 05:30

    東京日增181例 6成7感染源不明
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    戴呼吸器保命？ 中美死亡率逾8成
    2020-04-10 05:30

    戴呼吸器保命？ 中美死亡率逾8成
    國際今日熱門
    2020-07-15 06:25

    超過2億落槌！放在養貓房間的花瓶...竟是乾隆年間古董

    2020-07-15 06:42

    川普簽署「香港自治法」 宣布終止香港特殊待遇

    2020-07-15 06:44

    美國主張中國南海主權「不合法」 派遣驅逐艦巡航南海

    2020-07-15 06:56

    武漢肺炎》美疫苗測試傳捷報！受測者皆免疫反應

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播