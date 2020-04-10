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    紐約又逾700死 15萬例緊追西班牙

    醫療工作人員八日將一具遺體從美國紐約市布魯克林區金斯布魯克猶太醫學中心的冷凍貨車搬運出來。（美聯社）

    醫療工作人員八日將一具遺體從美國紐約市布魯克林區金斯布魯克猶太醫學中心的冷凍貨車搬運出來。（美聯社）

    2020-04-10 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國全國以及紐約州八日雙雙創下單日武漢肺炎死亡病例新高紀錄，其中紐約州的死亡病例更是連續兩天創單日新高。至於全美確診病例數已超過四十三萬兩千例，總死亡人數逼近一萬五千人。在此同時，專家大幅調降先前預估的死亡人數，認為美國到了八月初可能只有六萬人死於武肺；研究顯示新冠病毒早在今年二月就在紐約州紐約市傳播開來，而且病毒來自歐洲、而非亞洲。

    羅斯福號 已416人確診

    紐約州八日有七七九人死於武肺，為繼七日後再創新高，全州總共有六二六八人死亡，在世界各國死亡人數排名中可到第六，近十五萬的總確診病例數更高居全球第三，僅次於美國與西班牙。至於全美八日則有一九二二人死亡，也創單日新高。導致艦長遭解職與海軍代理部長下台的美國航空母艦「羅斯福號」確診人數增加，艦上四千多名官兵已有九十七％接受病毒篩檢，四一六人確診，其中至少一人上月底就失去意識，現已送入關島的美國海軍醫院加護病房。

    儘管如此，專家認為美國疫情已出現趨緩曙光。美國傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）九日表示，拜社交距離等減災措施之賜，死亡人數估計可能只有六萬，而非官方上月底估計的十萬到二十萬；白宮新冠病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah L. Birx）八日晚間就曾在新聞簡報會上，引用包括華盛頓大學健康數據評估中心在內的兩項武肺死亡數據追蹤模式，認為死亡人數大幅低於稍早的估計。華大上週估計美國在八月四日以前的武肺死亡人數超過九萬人，八日又將其預估降為六萬○四一五人。

    紐約市是紐約州的重災區，迄今有超過八萬起確診與四千兩百多人死亡；西奈山醫學院新研究發現，新冠病毒二月中旬以前就開始在紐約市傳播，比該市二月二十九日通報首起確診病例還早數週；此外，紐約市的病毒主要來自歐洲，僅有限證據顯示紐約市的病毒來自發源地中國。此外，分析還發現，紐約是在三月十八日以前就有初步的社區傳播；當時紐約市確診病例還不到一千。

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