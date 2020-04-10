東京日增181例 6成7感染源不明

緊急狀態宣言發布後第二天，年輕人聖地的東京新澀谷區九日白天穿越十字路口的行人也明顯變少。（讀者提供）

2020-04-10 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本發布「緊急狀態宣言」後，根據手機定位大數據分析，東京都心地區白天活動人數約比去年同期減少了三至四成，負責統籌疫情對策的經濟再生擔當相西村康稔九日表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，兩週後可能採取更嚴格的措施。另外，日本政府有意加碼對中部大城愛知縣發布緊急宣言，一旦發布，全國感染人數最多的前八個都府縣等於統統上榜。

愛知縣擬追加緊急狀態

日本首相安倍晉三在七日針對包括東京在內七都府縣發布「緊急狀態宣言」，隔日新增確診人數一口氣衝破五百人、創單日新高，九日至截稿為止又再破新高，來到五六七人，國內確診人數累計五五三七人，短短兩天新增超過一千人確診，新增死亡人數三人，累計一○八人。九日東京新增一八一人確診再創單日新高，當中有一二二人感染來源不明，累計一五一九人感染。

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自疫情發生以來，日本全國四十七個都道府縣一一淪陷，至八日為止僅剩北陸的鳥取、島根和東北的岩手未傳出疫情，被譽為日本三大淨土，但是島根縣已在九日出現一名十多歲女童確診而「破功」。

島根縣知事平井伸治才在八日召開的全國知事視訊會議上呼籲，希望政府要求疫情吃緊七都府縣居民避免與其他地區往來，但晚了一步。另外，秋田、茨城、鳥取、德島、愛媛和沖繩等縣也要求從七都府縣返鄉的居民或出差者，進行十四天居家檢疫。

「緊急狀態宣言」發布後的東京都心人員走動明顯減少，日本放送協會（NHK）報導，都心廿三區八日的活動人數約一九三．五萬人，比起前一天減少十一．二％，與去年同日比則減少廿六％，其中區內大公司總部和政府辦公室林立的政經中心千代田區，八日活動人數約五十六．九萬人，較前一日減少了卅八．四％。澀谷區活動人數約卅一．七萬人，較前一日減少十四％，比去年同日減少卅五．九％。

人潮減少狀況不如預期

都內活動人口明顯減少，但仍未符合專家建議「減少七至八成人與人接觸」的基本對策方針。經濟再生相西村在相關地方首長視訊會議上也請求各地首長協助，降低民眾的接觸機會，他並表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，兩週後可能採取更嚴格的措施。

緊急狀態宣言發布後第二天，東京新宿歌舞伎町九日白天人員明顯減少。（讀者提供）

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