東京日增181例 6成7感染源不明
〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本發布「緊急狀態宣言」後，根據手機定位大數據分析，東京都心地區白天活動人數約比去年同期減少了三至四成，負責統籌疫情對策的經濟再生擔當相西村康稔九日表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，兩週後可能採取更嚴格的措施。另外，日本政府有意加碼對中部大城愛知縣發布緊急宣言，一旦發布，全國感染人數最多的前八個都府縣等於統統上榜。
愛知縣擬追加緊急狀態
日本首相安倍晉三在七日針對包括東京在內七都府縣發布「緊急狀態宣言」，隔日新增確診人數一口氣衝破五百人、創單日新高，九日至截稿為止又再破新高，來到五六七人，國內確診人數累計五五三七人，短短兩天新增超過一千人確診，新增死亡人數三人，累計一○八人。九日東京新增一八一人確診再創單日新高，當中有一二二人感染來源不明，累計一五一九人感染。
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自疫情發生以來，日本全國四十七個都道府縣一一淪陷，至八日為止僅剩北陸的鳥取、島根和東北的岩手未傳出疫情，被譽為日本三大淨土，但是島根縣已在九日出現一名十多歲女童確診而「破功」。
島根縣知事平井伸治才在八日召開的全國知事視訊會議上呼籲，希望政府要求疫情吃緊七都府縣居民避免與其他地區往來，但晚了一步。另外，秋田、茨城、鳥取、德島、愛媛和沖繩等縣也要求從七都府縣返鄉的居民或出差者，進行十四天居家檢疫。
「緊急狀態宣言」發布後的東京都心人員走動明顯減少，日本放送協會（NHK）報導，都心廿三區八日的活動人數約一九三．五萬人，比起前一天減少十一．二％，與去年同日比則減少廿六％，其中區內大公司總部和政府辦公室林立的政經中心千代田區，八日活動人數約五十六．九萬人，較前一日減少了卅八．四％。澀谷區活動人數約卅一．七萬人，較前一日減少十四％，比去年同日減少卅五．九％。
人潮減少狀況不如預期
都內活動人口明顯減少，但仍未符合專家建議「減少七至八成人與人接觸」的基本對策方針。經濟再生相西村在相關地方首長視訊會議上也請求各地首長協助，降低民眾的接觸機會，他並表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，兩週後可能採取更嚴格的措施。