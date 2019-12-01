區選後乘勝追擊 香港集會遊行今3連發

香港數千民眾11月30日參與中環遮打花園「老幼攜手、和你同行」集會，反對港警過度使用催淚彈；集會期間，示威者揮舞「光復香港，時代革命」旗幟，高舉手掌表達「五大訴求，缺一不可」。（美聯社）

2019-12-01 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港泛民主派十一月二十四日在區議會選舉贏得逾八成議席後，「反送中」陣營仍乘勝追擊，號召各式集會遊行，持續向港府施壓、向國際發聲。與此同時，街頭對立局勢趨緩，大眾公共運輸交通逐步回復正常，港鐵聲明若未再受破壞，可望十二月二日恢復正常行車。

銀髮族昨偕中學生上街頭

約三千五百名（警方稱僅六百五十人）中學生及「銀髮族」，十一月三十日下午在中環遮打花園參與「老幼攜手、和你同行」集會，反對港警在驅散示威者期間過度使用催淚彈，關注催淚彈產生的「戴奧辛」等有害物質對人體的影響；示威者手持「銀髮族，老而不廢」等標語，揮舞「光復香港，時代革命」旗幟，高舉手掌表達「五大訴求，缺一不可」。

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十二月一日在九龍區、香港島區，還將接連舉辦三場集會遊行；「孩子不要催淚彈遊行」預定上午十時從中環愛丁堡廣場出發，遊行至政府總部；「感謝美國保護香港大遊行」預計中午十二時半在中環遮打花園集會，下午一時半遊行前往美國駐港總領事館，再折返回遮打花園；壓軸的「毋忘初心尖沙咀大遊行」預計從尖沙咀鐘樓遊行至紅磡體育館，時間訂於下午三時至九時。三場遊行均已獲發警方「不反對通知書」。

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）原訂十二月八日、「反送中」運動屆滿六個月的日子舉辦「守護香港．和你同行」國際人權日集會，現已宣布改為舉辦大遊行，預定從銅鑼灣維多利亞公園遊行至中環遮打道；此舉頗有向港府升高施壓的意味，但該活動仍未獲發警方不反對通知書。

九龍黃大仙區、九龍灣、旺角太子區十一月三十日晚上都有民眾自發性聚集示威；港鐵九龍灣站外晚間八時半後有穿黑衣、戴口罩人士組成人鏈，亮起手機燈光，在觀塘道一字排開，高呼「反送中」口號，聲援理工大學示威者；另一批黑衣蒙面人晚間近九時在港鐵太子站出入口擺放香燭、白花悼念「八三一太子站事件」受害者，在彌敦道等地擺放雜物堵路，遭港警持藍旗警告，並有一名女子疑遭胡椒球彈擊中，在混亂中倒地、臉部受傷。

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