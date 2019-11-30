6.1億年最古老胚胎化石 證明先有蛋才有雞

國際研究團隊以超高解析度同步輻射３Ｄ無損成像技術，重構出距今六．一億年前的「籠脊球」胚胎化石標本的立體結構。（取自紐約時報網站）

2019-11-30 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕《當代生物學》（Current Biology）期刊廿七日刊登的最新研究，透過超高解析度同步輻射３Ｄ無損成像技術，重構出距今六．一億年前、中國貴州甕安生物群「籠脊球」化石標本的立體結構（見圖，取自紐約時報網站）。二○○○年首獲學術研究記載的「籠脊球」，是人類迄今所發現、與動物相關的最古老胚胎化石，而最新研究揭示了動物單細胞祖先是如何演化成多細胞祖先，在「先有雞還是先有蛋」問題上，得出「先有蛋」的答案。

籠脊球 記錄動物從單細胞向多細胞演化的關鍵

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立體結構顯示「籠脊球」具有充滿營養物質的厚壁囊包，發育過程類似動物的單細胞近親，但又更為複雜，存在有規律的細胞遷移、重組等動物胚胎特有的發育機制。美國哈佛大學古生物學家諾爾（Andrew Knoll）告訴紐約時報，「籠脊球」的細胞結構「肯定是科學家此前從未見過的」。

中國科學院南京地質古生物研究所副研究員殷宗軍告訴新華社，「籠脊球」化石記錄下動物從單細胞向多細胞演化的關鍵一步；這一步可為真正有細胞和組織分化的動物出現奠定下生物學基礎，也能為揭開動物起源之謎提供重要的新線索。

「籠脊球」整體呈球形，直徑不到一毫米，卻保有精緻的多細胞結構。殷宗軍指出，「如果我們將動物比喻成一隻雞，那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋」，在「先有雞還是先有蛋」的惱人問題上，「籠脊球」揭示的解答無疑是「先有蛋」。

該研究由中科院與瑞士學者、英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館共同合作。研究團隊利用攝影掃描，重構出數百個「籠脊球」化石標本的立體結構，並指出這些結構呈現了胚胎發育的不同階段。

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