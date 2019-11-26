中媒酸區選 香港橫豎都是中國的

香港九龍區一處投票所二十四日在投票結束後公開進行計票作業。（路透）

2019-11-26 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕本次香港區議會選舉由泛民主派獲得壓倒性勝利，許多中國網友在「微博」上發文表示對港人失望，曾在驅離「反送中」示威者時以槍口瞄準人群的「光頭警長」劉澤基，更呼籲中央政府停止幫助香港。不同於微博網友的一片低迷，中共黨媒「環球時報」發表社論強調，無論香港選情如何，都不可能衝擊「一國兩制」的基本框架，「香港的土地和天空永遠是中國的」。

正在日本參與二十國集團（G20）外交部長會議的中國外長王毅則稱，「不管香港局勢如何變化，有一點非常清楚，那就是香港是中國領土的一部分」。環時總編輯胡錫進也發文鼓勵香港「建制派」不要氣餒，聲稱「激進示威搞了這麼久，美國和西方的反華勢力卯足了勁挺香港反對派」，但區議會選舉泛民、建制的總得票率仍約六比四，顯示「建制派的民意基本盤仍在」。

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環時社論也將問題歸咎於西方國家最近接二連三爆出「王立強間諜案」、「英國駐港大使館員工聲稱在中國受到酷刑」等虛假案件，加上美國國會通過的「香港人權與民主法案」，全都是衝著香港選舉而來，進而影響了香港輿論。中國外交部發言人耿爽則在廿五日的例行記者會上重申，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前迫切的要務，香港事務純屬中國內政，「反對任何外部勢力干涉香港內部事務」。

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