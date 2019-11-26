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學者分析 北京恐加速撤換林鄭

香港網友慶祝何君堯敗選。（美聯社）

香港網友慶祝何君堯敗選。（美聯社）

2019-11-26 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港泛民主派在廿四日的區議會選舉中贏得壓倒性勝利，奪下逾八成議席。學者分析，區選結果反映出香港民眾對港府因應「反送中」運動的諸多舉措強烈不滿，也讓中國政府長久以來經營香港的成果毀於一旦，北京當局或將考慮撤換香港特首林鄭月娥。而區選結果儘管難以撼動中國對香港的管治，但會促使北京調整策略，可能進一步限縮香港的「高度自治」。

香港城市大學政治學教授葉健民指出，建制派因「反送中」運動付出慘痛代價，北京當局將不得不考慮林鄭的去留問題。時事評論員林和立也認為，區選結果不會讓香港產生實質變化，但反映林鄭已失去政治能量，北京料將加快撤換林鄭的速度；不排除北京當局可能透過特首選委會的組成和席位，來淡化泛民派此次取得的區選勝果，以維持對特首人選的掌控。

香港天大研究院副院長伍俊飛指出，泛民派在區選的席次過半，將使北京更趨強硬，例如中國全國人民代表大會常委會未來可能會更頻繁地透過「釋法」，左右香港政治。

國際媒體也對香港區選結果給予高度關注，普遍認為泛民派大勝是打臉港府和北京當局。紐約時報指出，選舉結果無疑是對北京及香港建制派的一記重擊，也顯示縱然抗爭日趨暴力，港人仍普遍支持民主運動。華爾街日報相關新聞的標題為「香港選民向民主派支持者展現強力支持」。英國衛報報導，這次選舉一面倒的結果，打臉港府一貫聲稱獲得「沉默的大多數」支持。

香港建制派「民主建港協進聯盟」主席李慧琼（左三）爭取九龍城區土瓜灣北選區的區議員連任失利，二十五日為民建聯敗選請辭黨主席，但獲得慰留。（彭博）

香港建制派「民主建港協進聯盟」主席李慧琼（左三）爭取九龍城區土瓜灣北選區的區議員連任失利，二十五日為民建聯敗選請辭黨主席，但獲得慰留。（彭博）

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