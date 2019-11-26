反送中反撲 素人踢走親中佬

2019年香港區議會選舉

2019-11-26 05:30:00

首次參選學生當選

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港本次區議會選舉由泛民主派大勝，奪下八十六％的席次，掌握二○二一年特首選舉的一一七席選舉委員，與下屆立法會區議會（第一）功能界別的席次。泛民派許多知名的年輕社運領袖與首次參選的政治新秀，都在本次區選大放異彩。現任「香港眾志」秘書長、參選區議員遭撤銷資格的黃之鋒在臉書發文指出，此次民主派大勝，絕對是里程碑，「必須歸功於香港選民、勇武前線、身陷囹圄義士、理大留守手足、海外流亡戰友，方能讓今次的選票極大化，證明和勇不分，兄弟爬山一齊努力，香港人無割席！！！」

參選沙田瀝源選區的香港「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰，以三千兩百多票擊敗建制派現任議員黃宇翰。日前遇襲傷勢未癒的岑子杰在勝選後拄著枴杖接受眾人祝賀，並表示勝選不是他個人的勝利，而是港人的勝利，區選結果展現民意，呼籲港府馬上回應「五大訴求」，也希望警方儘快解除封鎖理工大學，不要再起訴被捕者。

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而在黃之鋒原擬參選的南區海怡西選區，則由黃支持的民主派林浩波擊敗建制派新民黨現任議員陳家珮。黃之鋒指出，林浩波能在香港最多紀律部隊宿舍的海怡西選區勝選，反映香港警察及眷屬倒戈，一起反對警察暴力執法！

不滿警暴 女警辭職參選也勝出

灣仔銅鑼灣選區則由泛民派「灣仔起步」的前警員邱汶珊勝出。現年卅六歲的邱汶珊曾在警隊工作十一年，今年七月因不滿警方暴力鎮壓而辭職，投入選戰，以另一種方式為民服務。此外，泛民派多名首次參選的政治素人，包括北角城市花園選區仇栩欣、中西區大學選區的任嘉兒、大角咀北選區的理工大學校董會學生代表李傲然，都順利當選 。

值得一提的還有隸屬「民主動力」、首次參選的廿七歲學生陳梓維，不僅擊敗現任油尖旺區議會主席、政治世家出身的葉傲冬，他的競選政見竟然全部手寫，甚至留有錯字塗改的痕跡，乍看之下相當陽春，但他的樸實風格獲得不少網友讚許。

選前十天留守理大 網路記者當選

本次當選的民主派議員還有香港網路媒體「米報」記者梁柏堅，他從選前十天就留守在理大校園，報導校園狀況，投票當日也未能出現在選區拉票。梁柏堅選後受訪表示，他認為自己留在理大，比出去揮手拉票更有意義，選舉輸贏事小，「做一個有良心的人最重要」。

黃之鋒支持的民主派林浩波在海怡西選區勝選，兩人25日一同謝票。（美聯社）

首次參選的二十七歲學生陳梓維，競選政見全部手寫，甚至留有錯字塗改的痕跡。（取自網路）

香港區議會選舉結果揭曉後，兩名年輕人二十五日在香港理工大學外，手持寫有「放人」的標語，要求警方解除對理大的封鎖。（美聯社）

日前遇襲傷勢未癒的民陣召集人岑子杰，勝選後接受眾人祝賀。（美聯社）

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