三料議員不敵大學生 建制派幾近覆亡

連任失利的建制派區議員何君堯在臉書發文，表示他「很遺憾」，聲稱票數比上次還多卻仍落敗，「今年非常，選舉非常，結果也異常！」香港網友留言大酸，「終於何已完」、「恭喜退休」。（何君堯臉書）

2019-11-26 05:30:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕在這次香港區議會選舉中，長年掌握基層優勢的「建制派」因親北京、挺港府、反對「反送中」運動訴求的立場，遭到選民唾棄，由約三百席大跌至五十九席，幾乎失去所有區議會的主導權，許多焦點人物紛紛落選，包括捲入七月二十一日元朗白衣人無差別攻擊事件的立法會議員何君堯、香港最大親北京政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）兩名副主席張國鈞和周浩鼎等，民建聯席次更比上次銳減近一百席。此外，中國全國人民代表大會港區代表田北辰也連任失敗，另一建制派大黨新民黨則是全軍覆沒！

何君堯敗選 群眾開香檳

「反送中」運動爆發以來，何君堯一貫支持港府「止暴制亂」，還以「曱甴」（蟑螂）形容示威者，並以帶有性別和種族歧視的言論攻擊泛民派立法會議員毛孟靜。他在此次選舉中面對民主黨對手盧俊宇，以約一千兩百票落選，成為反映選情的指標人物。他在「臉書」坦承敗選後，吸引大批網友留言「恭賀」，並戲稱他為「何已完」。還有許多人在開票現場歡呼、高喊「開香檳！」也有民眾前往何的辦事處外倒茶和啤酒，狂賀他敗選。

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甚至在投票當天，來港觀選的英國保守黨人權委員會委員保福德（Luke de Pulford）還當面告訴何君堯，他在安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的名譽博士學位被褫奪，「有他一份」。

民建聯副主席張國鈞是身兼行政會議非官守成員、立法會議員及區議員的「三料」議員，卻不敵甫從香港大學畢業的學運領袖彭家浩，他的落敗是建制派在這次選舉中幾近覆亡的標誌之一。此外，由前港府保安局長葉劉淑儀領導的新民黨，曾主張港府鎮壓「反送中」運動；在理工大學包圍事件中，葉劉更譴責「大學院校包庇暴徒」。這次區選，新民黨推派二十八人參選，卻全軍覆沒，沒有任何候選人當選。

此外，在香港葵青區議會服務長達廿五年的「香港工會聯合會」（工聯會）議員麥美娟，也以懸殊票數敗給民主派公民黨候選人冼豪輝。其他建制派重量級人物，包括新民黨陳家珮、民建聯葉傲冬、鄭泳舜及劉國勳、自由黨李梓敬、工聯會何啟明等，都悉數落敗，有些甚至輸給政治經驗不豐富的新人。

連任失利的建制派區議員何君堯在臉書發文，表示他「很遺憾」，聲稱票數比上次還多卻仍落敗，「今年非常，選舉非常，結果也異常！」香港網友留言大酸，「終於何已完」、「恭喜退休」。（法新社、何君堯臉書）

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