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區選新民意 一國兩制質變觀察指標

香港中環的上班族廿二日利用中午休息時間，上街表達「五大訴求」。 （法新社）

香港中環的上班族廿二日利用中午休息時間，上街表達「五大訴求」。 （法新社）

2019-11-23 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港明天舉行區議會選舉，陸委會副主委邱垂正表示，本屆區議會選舉，是「一國兩制」是否進一步質變的觀察指標，以及對民意、示威活動後續動能的檢驗，也可能影響泛民對二○二二年特首選舉的話語權，或許也將成為影響香港特首林鄭月娥去留因素之一，陸委會將密切關注。

增加特首選舉不確定性

邱垂正指出，香港區議會是無實權機構，不具立法和審批預算權力，區議員相當於我國里長角色。邱垂正分析，二○○七年以來區議會選舉，均由建制派當選多數議席，今年因「反送中」影響，泛民聲勢看漲。而依照特首選舉委員會的辦法，一千兩百人的委員會，其中一一七人由區議員互選產生。由於泛民在選舉委員會約有三百多席的實力 ，如泛民拿下區議會過半議席 ，就會增加在選舉委員會的人數 ，在下次特首選舉中極可能取得近三分之一投票權，甚至更多，大幅提高泛民話語權；對北京而言，將增加特首選舉不確定性，平添其布局變數。

邱垂正說，香港有七成民意反對選舉延期，港府也希望如期舉行，強調主導權在示威者，為屆時若未能順利舉行先打預防針；如果選舉最後取消或無限期延後，恐將加劇反送中抗爭情勢，「一國兩制」形同具文，未來中共恐更加恣意妄為。而美國即將通過「香港人權與民主法案」，國務院每年均須證明香港擁有足夠自治權，選舉取消為香港民主受侵蝕之一大指標，可能成為美國評估是否終止對港特殊待遇重要因素。

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