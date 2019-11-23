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香港14分鐘消滅? 川普自爆擋下鎮壓

一名示威者22日與一名社工相擁。（美聯社）

一名示威者22日與一名社工相擁。（美聯社）

2019-11-23 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿二日接受美國福斯新聞電話訪問時表示，「要不是有我，香港早在十四分鐘內被消滅」，指稱中國國家主席習近平有一百萬士兵準備鎮壓香港人，但他告訴習近平「別鑄下大錯」，且這將重創美中貿易協議，「我們必須和香港站在一起，但我也和習主席站在一起」。

強攻理大？ 港警未設死線

香港新任警務處長鄧炳強廿二日中午召開記者會，強調港警期盼安全、和平地驅離聚集在香港理工大學內的「反送中」抗爭者，重申港警執法沒有「死線」（意指港警不會設下「強攻」理大的時間點），呼籲留守理大校內的抗爭者主動離開。

理大「反送中」抗爭者自十七日起遭港警重重圍困，廿一日、廿二日共約三十多名理大抗爭者主動投案。港警廿一日證實，至少一千名理大抗爭者遭拘捕或登記在案，其中包括逾三百名未成年人士。

香港中學校長會主席鄧振強廿二日上午進入理大內關心留守中學生，下午亦有多名中學校長入校關切；鄧振強表示，留守理大的中學生已不到十名，但他在理大只遇到八名成年留守者，且他們堅決留守下去。

權威醫學期刊《刺胳針》廿一日刊登香港醫師文德麟（Darren Mann）的投書，文章痛批港警不符人道主義與國際慣例，十七日曾拘捕至少十六名從理大撤離的急救員，十八日還阻擋香港紅十字會救援隊伍進入理大，期間至少達兩小時。不過，此一指控廿二日遭香港紅十字會否認。

與此同時，香港高等法院廿二日就此前禁蒙面法的港府違憲判決，頒布期限至廿九日的「短期暫緩執行裁決」，理由是港府將就此件十八日裁定的司法覆核案提出上訴；換言之，禁蒙面法暫時有效，若港府提出上訴，該案將直接交由上訴庭或終審法院裁定「禁蒙面法」是否無效。

留守香港理工大學的黑衣示威者，21日牽手走向校外的港警檢查哨投案。（路透）

留守香港理工大學的黑衣示威者，21日牽手走向校外的港警檢查哨投案。（路透）

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