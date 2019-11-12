雙11濺血 「不是人！」港警槍擊民眾

香港反送中已10人死亡

2019-11-12 05:30:00

中彈青年送醫切肝腎 尚未脫離險境

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港網友十一日發起全港罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，並同步配合發動針對交通幹道和大眾運輸系統的堵路行動「和你周圍塞」，卻再發生年輕示威者遭警方近距離開槍、中彈命危的憾事！香港媒體報導，傷者係香港職業訓練局所屬「香港專業教育學院」柴灣分校的廿一歲周姓學員，已動手術將子彈取出，轉入加護病房。由於傷者失血過多，右肝部分切除、右腎全部切除，目前情況危殆。

比起IS 德記者︰更怕港警

港警暴力濫權引發國際社會關注。在香港採訪的德國記者倫澤（Enno Lenze）推文指出，曾在伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）前線採訪，但更畏懼香港警察，因為「他們難以預料」，「真的很具侵略性」，引發熱議。抗爭人士召開「民間記者會」痛斥，警方已「泯滅人性，淪為政權的殺人機器」；第一線員警的行為已「失控」，「與恐怖份子無異」，「有目的地置市民於死地」。

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第二次對示威者發射實彈

為追悼八日傷重不治的香港科技大學廿二歲學生周梓樂，「反送中」抗爭者十一日發起大三罷行動。清晨約七時廿分，示威者在港島東區西灣河的太安街與筲箕灣道交叉口堵路，一名穿白色外套、戴黑色口罩的年輕男子，與一名已拔槍的交通警察當街扭打。此時，兩名穿黑衣、戴口罩的男子分從左右兩側向該名交警靠近，其中一人試圖伸手拍落警槍，該名交警隨即朝他開了一槍，射中他的腹部，隨後再朝另一名黑衣人連開兩槍，所幸似未擊中。圍觀民眾見狀大罵，「你開槍…不是人啊你！」

這是「反送中」抗爭自六月爆發以來，第二次有警察近距離朝示威者直接發射實彈。十月一日，在新界荃灣的抗議活動中，一名被示威者包圍的警察，開槍射傷十八歲的曾姓男中學生，所幸送醫動手術後脫險。警方透過「臉書」證實西灣河開槍事件，還說在沙田和東涌也有警員拔槍，但堅稱並未下令前線人員可在行動中胡亂開槍，強調「所有警察都必須為自己的執法及行為負責」。

此外，還有一名交通警察騎重型機車，在新界葵芳「新都會廣場」對面，快速來回衝撞一群示威者，行徑囂張，造成兩人受傷。

林鄭強硬︰暴徒不會得逞

香港特首林鄭月娥晚間召開記者會，首度以強硬態度回應，大三罷使香港「受暴力衝擊影響」，「肆意破壞香港的暴徒」不會得逞，胡亂傷害無辜民眾無法爭取到政治訴求。

香港各區十一日出現堵路示威，一名示威者在中環遭警方壓制拘捕。（美聯社）

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