為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

反送中冤魂 網路累計已10死

香港市民八日拿鮮花，自發性地聚集悼念周梓樂的早逝。（路透）

香港市民八日拿鮮花，自發性地聚集悼念周梓樂的早逝。（路透）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕根據旨在搜羅香港網路界大事的《香港網路大典》網站，統計納入香港科技大學廿二歲學生周梓樂八日不治後，與「反送中」運動有關的死亡個案已增至十起；這些亡者普遍表示對極權統治感到絕望，對於抗爭訴求未獲港府回應，感到灰心喪志。

根據網站，首起「反送中」死亡個案發生在六月十五日，卅五歲青年梁凌杰身穿寫有「黑警冷血、林鄭殺港」八字的雨衣，在大規模示威遊行期間爬上金鐘太古廣場高處，抗議政府修法，並在與港警對峙數小時後，不慎墜樓死亡。

其後，陸續有年齡介於十六歲至卅二歲的四名男性、四名女性在社群媒體留有「反送中」遺言後墜樓身亡；他們的留言提及「抗爭時間久了」、「所有的事情讓我覺得沒有明天」、「累了」、「什麼也改變不了的無力感令人煎熬」等語，也留下「香港加油」、「香港人沒有輸」、「香港不要放棄」等字句。

網站稱「修訂風波之連續自殺事件」始於梁凌杰在太古廣場抗議時墜樓身亡，「此後不時出現以死明志或因對未來感到絕望的『手足』輕生，亦有人企圖自殺獲救」。不過，該網站並未把九月時的十五歲少女陳彥霖赤裸浮屍海面事件列入相關死亡案件。日前港府證實，反送中抗爭持續近五個月，已有逾三千名示威者被捕，且其中超過三分之一是年輕學生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政權在殺人 港自發悼科大生
2019-11-09 05:30

政權在殺人 港自發悼科大生
科大生墜樓亡 三大謎團警說不清
2019-11-09 05:30

科大生墜樓亡 三大謎團警說不清
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
科大生墜樓亡／港府惋惜 國際特赦組織促徹查
2019-11-09 05:30

科大生墜樓亡／港府惋惜 國際特赦組織促徹查
7泛民議員涉511立會衝突 1人已被逮
2019-11-09 05:30

7泛民議員涉511立會衝突 1人已被逮
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播