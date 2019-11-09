反送中冤魂 網路累計已10死

香港市民八日拿鮮花，自發性地聚集悼念周梓樂的早逝。（路透）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕根據旨在搜羅香港網路界大事的《香港網路大典》網站，統計納入香港科技大學廿二歲學生周梓樂八日不治後，與「反送中」運動有關的死亡個案已增至十起；這些亡者普遍表示對極權統治感到絕望，對於抗爭訴求未獲港府回應，感到灰心喪志。

根據網站，首起「反送中」死亡個案發生在六月十五日，卅五歲青年梁凌杰身穿寫有「黑警冷血、林鄭殺港」八字的雨衣，在大規模示威遊行期間爬上金鐘太古廣場高處，抗議政府修法，並在與港警對峙數小時後，不慎墜樓死亡。

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其後，陸續有年齡介於十六歲至卅二歲的四名男性、四名女性在社群媒體留有「反送中」遺言後墜樓身亡；他們的留言提及「抗爭時間久了」、「所有的事情讓我覺得沒有明天」、「累了」、「什麼也改變不了的無力感令人煎熬」等語，也留下「香港加油」、「香港人沒有輸」、「香港不要放棄」等字句。

網站稱「修訂風波之連續自殺事件」始於梁凌杰在太古廣場抗議時墜樓身亡，「此後不時出現以死明志或因對未來感到絕望的『手足』輕生，亦有人企圖自殺獲救」。不過，該網站並未把九月時的十五歲少女陳彥霖赤裸浮屍海面事件列入相關死亡案件。日前港府證實，反送中抗爭持續近五個月，已有逾三千名示威者被捕，且其中超過三分之一是年輕學生。

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