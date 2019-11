泰國Youtuber上月11日相約挑戰首都曼谷「克里斯牛排與漢堡」店的6公斤漢堡,號稱泰國「最大漢堡」。(路透檔案照)

2019-11-09 05:30:00

◎周虹汶

A Bangkok burger joint has become an internet sensation after YouTubers started challenging each other to eat its biggest meal - a near 6kg patty covered in fried onion rings, bacon and mayonnaise.

Youtuber們開始在曼谷一家漢堡店相互挑戰最大份餐點—一塊將近6公斤的漢堡排,覆蓋著炸洋蔥圈、培根和美乃滋—隨後,這家店在網路爆紅。

Chris Steaks and Burgers is offering a 10,000 baht prize for anyone who can finish the mammoth snack in nine minutes - one baht for every calorie.

「克里斯牛排與漢堡」提供1萬泰銖獎金,給可以在9分鐘內吃光這份超級大餐的人—1卡路里給1泰銖。

Owner Komdech Kongsuwan, who says it is the country’s biggest burger, dreamed up the contest after three customers managed the feat. New challengers are coming through the door every day.

在3名客戶吃出戰績後,聲稱此乃全國最大漢堡的老闆孔戴克.康蘇旺發想出這場比賽。每天有新挑戰者上門。

Among them was Pakorn Porncheewangkoon, who failed to finish the burger in time. "I will eat a burger at some point(in the future), but not any time soon," he said.

其中一人是帕空.蓬奇旺孔,他未能及時吃完漢堡。他說,「我在(未來)某個時候會吃個漢堡,但不是近期。」

The beef version of the "6kg Burger" costs 2,500 baht and the pork one 3,500 baht.

(Reuters)

牛肉版的「6公斤漢堡」價值2500泰銖,而豬肉版是3500泰銖。(路透)

新聞辭典

internet sensation:複合名詞,指網路爆紅。例句:After the photo became Internet sensation, visitors to our blog doubled overnight.(那張照片在網路爆紅後,我們部落格的訪客量一夕翻倍。)

mammoth:形容詞,指巨大的;名詞,指長毛象。例句:It was a mammoth undertaking.(那是一項艱鉅任務。)

dream up:片語動詞,指憑空想出、虛構出。例句:Trust him to dream up this dumb idea!(虧他想得出這個餿主意!)

