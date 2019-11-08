美中偵破運毒案 中媒高調宣傳示好

中國和美國首度聯手破獲的鴉片類藥物芬太尼走私案，九名被告七日在中國河北省邢台市中級人民法院聆聽宣判。 （路透）

2019-11-08 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕長期指控中國對美國非法出口鴉片類藥物芬太尼，美國七日終於在中國河北省邢台市中級人民法院迎來兩國首度聯手查緝芬太尼走私案的一審「高調」判決，中國共產黨機關報《人民日報》旗下《環球時報》大肆報導雙方兩年來合作默契。此事正式啟動中美「新鴉片戰爭」停戰序曲，適逢開打近一年半的中美貿易戰下月可望簽定已談成的第一階段貿易協議，明顯傳達中國釋出的善意。

法院宣判後，中國國家禁毒委員會辦公室在邢台舉行記者會，美國國土安全部移民海關執法局駐北京辦事處參贊摩爾（Austin Moore）也出席。摩爾說，本案顯示中美兩國執法部門有能力跨越邊境合作。

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全案由邢台市人民檢察院起訴，檢方指控中國百姓劉勇和蔣菊華製造毒品，並與王鳳璽、夏增璽等七人販賣毒品。二○一七年十二月警方破獲此一毒品犯罪網路。七日一審判決劉勇死刑、緩期兩年執行（死緩）；蔣菊華、王鳳璽皆判無期徒刑，其餘六人刑期十年至半年間。法院指出，他們受到美國市場「高額利潤與龐大需求」的利誘，鋌而走險。

中國國家主席習近平和美國總統川普去年底藉「廿國集團」（G20）峰會在阿根廷舉行「習川會」達成中美貿易戰休兵九十天的共識前，川普即先提出「新鴉片戰爭」元凶芬太尼的走私問題，中國當時答應嚴加管制。

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