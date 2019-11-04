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加州血腥槍擊案後 Airbnb禁止訂房開趴

Airbnb將禁止用戶訂房開派對。 （法新社檔案照）

Airbnb將禁止用戶訂房開派對。 （法新社檔案照）

2019-11-04 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國十月底有租客透過短租民宿網站Airbnb，租了一個房間舉行萬聖節派對，不幸發生五人死亡的槍擊案。Airbnb共同創辦人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）十一月三日透過推特宣布，Airbnb將禁止用戶訂房開派對。

Airbnb執行長奇斯基三日在推特發文表示，「從今日起，我們將禁止『派對訂房』，加倍努力打擊未經授權的派對」，並針對十月卅一日槍擊案引起的風波，提出三大措施，「擴大對高風險訂單的人工檢查」、「創立專門應對『派對訂房』的快速應變小組」、「對違反訂戶守則的用戶，立即刪除帳號與採取其他行動」。奇斯基也矢言，Airbnb將會做得更好。

加州奧倫達（Orinda）一間在Airbnb出租的房屋，十月卅一日發生一起造成五人死亡的槍擊案，當時有超過一百人在屋內舉行萬聖節派對，與會者大部分都是經由社群媒體得知此派對。

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