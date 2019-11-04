太離譜！駐日美軍 駕戰機刮鬍自拍

駐紮日本山口縣岩國市岩國基地的美軍陸戰隊第二四二戰鬥攻擊中隊，去年十二月發生造成六人喪生的空中擦撞事故。美軍二日發佈的調查報告直指，該中隊軍紀渙散。圖為一架美軍陸戰隊F/A-18降落在岩國基地。 （歐新社檔案照）

2019-11-04 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕駐日美軍陸戰隊部署在山口縣岩國基地的戰機部隊，去年十二月和二○一六年四月先後發生兩次撞機事故；調查報告顯示，除該部隊的飛行員曾在飛行時「放手駕駛」、看書、邊刮鬍子邊自拍，部隊內還存在「濫用藥物、飲酒過量、婚外情、違反指示等違背專業道德的事例」。接連發生空中擦撞事故，凸顯該部隊官兵違反恐引發嚴重事故的飛行守則行為屢見不鮮。

空中加油擦撞接連發生

該部隊在軍紀渙散下，造成一六年一架F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機，在沖繩外海和其他部隊的KC-130空中加油機擦撞，雖未造成人員傷亡，但在飛安事故分類中，卻只列為第二級，不僅未啟動正式調查，也對外隱瞞。軍紀不彰導致該部隊一八年在高知縣外海上空重蹈覆轍，釀成六人喪生的重大事故。報告指出，美軍內部批評，若一六年當時就徹查，也許能避免去年的悲劇。

請繼續往下閱讀...

岩國基地由美軍及日本自衛隊共用，該部隊係駐紮當地的美軍第二四二全天候戰鬥攻擊中隊。一六年四月廿八日，一架F/A-18戰機與KC-130加油機正進行空中加油作業，竟發生擦撞，加油機的油管也被扯掉，所幸兩機均平安降落嘉手納基地。但美軍並未就此事故向日本政府說明。

然而，兩年七個月後的一八年十二月六日，該中隊的兩架同型軍機，在進行包括空中加油在內的訓練時，又發生與一六年類似的擦撞事故，KC-130的五名機組員及F/A-18的一名飛行員不幸罹難，僅F/A-18的另一名飛行員獲救。

連隊長也自拍上傳網路

這份今年九月公布的調查報告指出，一六及一八年兩起事故的共同點，在於飛行員都是首次在沒有月光的漆黑夜晚進行空中加油，無法掌握機體高度和狀態，因而失去平衡。報告提到，一六年沖繩事故後約兩週，中隊長換人，但繼任者仍對該起事故等閒視之。報告甚至揭露，連隊長都曾在機艙內脫下氧氣面罩自拍，並隨後上傳用於即時通訊應用程式的個人簡介。

飛行員尿液驗出安眠藥

調查人員也在該中隊成員的手機中，發現當年十月拍攝的夜間空中加油作業影片，顯示沖繩事故約半年後，該中隊仍紀律鬆散。另外，在去年的高知事故中，有兩人的尿液驗出含有安眠藥成分，不符合執行飛行任務的條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法