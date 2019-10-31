英相豪賭! 12月大選 脫歐殊死戰

英國國會廿九日同意在十二月十二日提前舉行大選，被視為首相強森執行脫歐計畫的政治豪賭。圖為反脫歐民眾三十日在國會大廈外抗議。（路透）

2019-10-31 05:30:00

英人恐再次公投是否脫歐

〔編譯張沛元／綜合報導〕在歐盟（ＥＵ）同意將英國脫歐最後期限延至明年一月底後，英國國會廿九日以壓倒性票數通過首相強森（Boris Johnson）的提案，同意在十二月十二日提前舉行大選。這是強森政治生涯中的一大豪賭，他將以「完成脫歐」作為選戰主軸，力拚國會過半。至於主要在野黨工黨，黨魁柯賓則將訴求舉行第二次公投，讓人民再次決定是否脫歐。雖然目前多項民調顯示，強森領導的保守黨支持率，超越工黨平均約十個百分點，但政治觀察家都認為，大選結果難以預料。

英國二戰後最難預料的選舉

在下議院以四三八票對廿票表決通過在十二月十二日提前大選，英國自二戰後最重要與難以預料的一場選舉，就此鳴槍起跑。這是英國近四年第三度舉行大選，也是英國自一九二三年以來首度在十二月舉行大選。英國在正常情況下，應該是在二○二二年才會舉行大選。

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下議院在一週前表決通過強森與歐盟達成的最新脫歐協議，但以時間倉促無法完成立法為由，否決他提出的脫歐時間表，強森的十月底必脫歐誓言就此告吹；強森曾揚言，十月底不脫歐，就要重新大選。他廿九日告訴保守黨議員，這會是一場「艱困」的選舉，但一個「新而恢復活力的國會」會把國家帶離歐盟。

一般認為，倘若保守黨在十二月大選中勝出並成功組閣，強森將加速脫歐協議立法進程，不會拖過一月卅一日；但若是工黨勝出與組閣，英國恐將再次要求歐盟延後脫歐大限，並且舉行第二次公投，有可能完全逆轉脫歐結果。但歐盟先前同意第三度延後英國脫歐大限時曾警告，這可能是最後一次延期。

三度延後 恐是歐盟最後一次同意

保守黨目前在下議院的席次並未過半，與之結盟的北愛統一黨則反對脫歐協議。雖然保守黨民調領先工黨，但前首相梅伊（Theresa May）在二○一七年提前大選時，民調領先工黨更多，不料選後席次不增反減，令保守黨失去多數。

工黨國會議員拉米（David Lammy）預料，這將是一場「最骯髒、最殘酷」的選舉，結果恐怕無法打破當前政治僵局，也就是維持沒有任何政黨在下議院取得多數。多位英國政治觀察家則指出，自脫歐公投以來，民調已屢屢失準，且自過去兩次大選以來，高達三分之一的選民已經改變支持政黨，選舉結果無法預料。

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