對抗紅色帝國 林保華：台灣第二防線

台灣維吾爾之友會理事長林保華（右）表示，台灣是抵抗紅色帝國的第二線，圖左為台灣青年反共救國團理事長楊月清。（楊月清提供）

2019-10-30 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕香港「反送中」運動持續延燒，台灣民間團體卅一日將舉行有關抵抗紅色帝國、聲援香港反送中運動的繞行等系列活動，資深政經評論者、台灣維吾爾之友會理事長林保華表示，今年蔡瑞月國際舞蹈節的主題就是「吶喊二○一九！抵抗紅色帝國」；紅色帝國就是中國，它正在利用它的銳勢力，將魔爪伸到世界各地，香港是抵抗紅色帝國的第一線，台灣則是第二線。

林保華強調，香港人正在流血，台灣人未來也可能會流血，因此大家應該站出來，參加舞蹈節，展現我們的決心！

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蔡瑞月文化基金會與台灣青年反共救國團、台灣維吾爾之友會等團體，合作舉辦第十四屆蔡瑞月國際舞蹈節「吶喊二○一九！抵抗紅色帝國」系列活動，卅一日上午十時在台北市中山北段二段四十六巷集合，開幕式由原民部落引導，相關貴賓、非政府組織（ＮＧＯ）代表與國外藝術家等，將繞行蔡瑞月舞蹈研究社（玫瑰古蹟）一周，然後召開記者會，聲援香港反送中運動。

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