駐中外媒 近1/4新聞網站遭封鎖

2019-10-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕外籍新聞從業人員設於中國的「駐華外國記者協會」（ＦＣＣＣ）廿二日指出，中國政府「防火長城」極盡審查網路言論之能事，獲中國官方核可共五三六名駐中記者的二一五家外國新聞機構中，高達廿三％官方網站在中國遭到封鎖，主要以英文報導者更有卅一％被擋，黑名單與日俱增，中國境內民眾接觸外國觀點新聞管道嚴重受限。

以英文報導 卅一％被擋

ＦＣＣＣ發表的數據，係與觀察中國網路審查制度的「GreatFire」網站合作分析而來。這份聲明在中國國家互聯網信息辦公室第六度於浙江省烏鎮召開年度「世界互聯網大會」（ＷＩＣ）的閉幕日發布，加上不滿中國審查的Google、臉書、蘋果等網路巨擘不約而同缺席盛會，極為諷刺。

聲明強調，中國控制網路的手法，導致愈來愈多外國新聞網站被封鎖，包括英國廣播公司（ＢＢＣ）、衛報、美國紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報、彭博、日本讀賣新聞等知名新聞媒體，與網路的開放精神背道而馳，也不利中國民眾取得有關國際事務或中國內政的獨立報導。

法新社也指出，ＷＩＣ雖聲稱「攜手共建網路空間命運共同體」，卻反映出中國官方視網路空間為政府管轄地盤的心態。中國國家主席習近平今年開幕賀詞甚至擺明以「網絡空間安全的捍衛者」自居，在中國第一大電信設備製造商華為、電子商務龍頭阿里巴巴加持下，透過二○一三年提出的「一帶一路」倡議，對外輸出網路監控模式的企圖不言而喻。廿一日的議程「『網路文化與青年』論壇，網路文化交流創新：網際網路時代青年的使命與責任」更洋溢愛國主義，鼓勵年輕人善用具有中國特色的網路文化，例如「抖音」應用程式，輸出中國文化影響力。

藉一帶一路 輸出網路監控

不過，前年還現身ＷＩＣ烏鎮峰會的蘋果執行長庫克、Google執行長皮查伊，今年一律不見人影；中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室上月聲稱蘋果答應派人出席，但根據香港南華早報的消息來源，蘋果原定與會代表最終仍因「其他事」缺席。而美國中、小企業為在中國尋求商機，儘管中美貿易戰正擴大到科技領域，大多照常出席。

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