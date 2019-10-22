批日服飾廣告褻瀆慰安婦 南韓拒買

2019-10-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本服飾品牌「優衣庫」（Uniqlo）最近在南韓播出的廣告，被批評為「揶揄、褻瀆慰安婦」、「歪曲日本殖民朝鮮半島的歷史」。優衣庫方面雖聲稱相關指責「全不屬實」，但仍表示「理解許多人士感到不快之處，因此將撤廣告」。隨著日、韓關係惡化，南韓民間已發起拒買優衣庫等日貨的運動。

南韓批評人士指稱，在這段十五秒的廣告中，九十八歲的白人時尚「潮嬤」愛普菲爾（Iris Apfel），和年僅十三歲的黑人少女設計師羅潔絲（Kheris Rogers）以英語閒話家常。羅潔絲最後問愛普菲爾，她在少女時期如何穿搭，愛普菲爾答道，「我不記得那麼久以前的事了」。然而，韓文字幕卻譯為「喔我的天啊，我怎能記得八十多年前的事？」

部分南韓觀眾將此解讀為，故意將韓文字幕改為距今八十年前，即一九三九年，相當於日本統治朝鮮半島的後期。香港「南華早報」引述南韓世宗大學教授保坂祐二報導，該廣告具有政治性，優衣庫雖稱並非故意，卻帶有強烈暗示。

針對這起爭議，該品牌所屬日本零售控股公司「迅銷集團」（FRL Group）南韓分公司解釋說，與「任何政治案例、宗教信仰、團體都無關」，該引發爭議的字幕只是想凸顯廣告中兩名主角的世代差距，展現其衣物適合所有年齡層，並紀念其推出「刷毛」（質料）系列廿五週年。

然而，南韓中小暨新創企業部部長朴映宣廿一日在國會指稱，該廣告「令人火大」，將檢討反制對策。上週末，南韓最大入口網站Naver的熱搜字之一，就是「 Uniqlo，慰安婦」。

優衣庫在南韓共有一八六家分店，廿一日也有人在多家分店外抗議。惟該廣告只從南韓電視和影音分享平台YouTube的「南韓優衣庫」（Uniqlo Korea）頻道中撤下，仍將在其他廿三國的電視及網路上播放。在南韓近數月來抵制日貨運動中，優衣庫七月在南韓的銷售額比六月銳減達七十．一％。

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