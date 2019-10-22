坦承與兄不合 哈利王子批媒體霸凌

2019-10-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國王室第六順位繼承人哈利王子，近日接受英國獨立電視台（ITV）專訪時，首度坦承與哥哥威廉之間的緊張關係，直言兩人「走在不同的道路上」。此外，哈利也批評媒體持續「霸凌」他及妻子梅根，強調自己不會與殺害母親黛安娜王妃的媒體「玩這場遊戲」。

去年五月結婚後受封為薩塞克斯公爵夫婦的哈利與梅根，在月初出訪非洲期間接受ITV訪談，一小時的節目內容於二十日播出。針對外界一直流傳哈利和兄長不合，哈利坦承確有此事，「有一部分是這個角色，有一部分是這份工作，這個家庭在壓力之下，無可避免地會發生一些事。」

哈利也坦言，「與哥哥因為忙碌之故，現在比較少碰面，確實已走在不同道路上，但仍彼此關愛，我會永遠支持他，我知道他也會永遠支持我。」哈利最後強調，大部分傳聞都是無中生有，兄弟關係有親密、也有緊張的時候，「但我們永遠都是親兄弟。」英國媒體指出，哈利的說法將讓王室支持者震驚、難過，因為在母親黛安娜王妃過世後，兄弟倆一直被視為將一生互相扶持。

除兄弟不合外，外界也盛傳兩人的妻子凱特與梅根不睦；四人之間有嫌隙，更導致哈利伉儷在五月搬出與威廉夫婦同住的肯辛頓宮，哈利與梅根甚至計畫在明年自行創立新的王室慈善基金。不過，美國有線電視新聞網引述親近兩位公爵夫人的消息人士指出，搬家是因為哈利希望擁有更大獨立性，而威廉也必須為將來成為王儲準備自己的團隊。

另一方面，哈利和梅根月初正式控告英國八卦媒體「週日郵報」曝光梅根家族私人信件，也控告「太陽報」、「每日鏡報」的發行商竊聽電話。哈利在此次訪談中表示，梅根受到的待遇令他憶起母親黛安娜王妃之死，直言當時的一切仍歷歷在目，不希望歷史重演。他說，戴上勇敢的面具、容忍許多這類事情，是王室工作的一部分，「但我不會屈服於媒體的霸凌行徑，與媒體玩害死母親的遊戲。」

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