九龍清真寺被水砲染藍》印度協會主席遭噴傷 被警告說話要小心

2019-10-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港九龍區二十日爆發激烈警民衝突，位於尖沙咀的「九龍清真寺」遭到水砲車噴射藍色催淚水劑，「染藍」建築物大門、閘門和階梯，引發國際媒體關注。當時人在清真寺正門口的印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）因被強力水柱射中，身體不適必須送醫；毛漢褚簡寧二十一日證實，特首林鄭月娥已致電向他道歉，但他認為港警是「故意」向清真寺噴射水柱，「我告訴她警方太過界、完全過界。我不會接受道歉」。

毛漢褚簡寧指稱，香港建制派政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）立法會議員鄭泳舜，二十日晚間曾到他家探望，並叫他「對傳媒說話時要小心一點」。不過，鄭泳舜告訴「香港電台」，此行旨在慰問傷勢及了解可提供什麼協助，雙方會面時曾討論香港近日事件，提及各方與少數族裔應一同攜手化解當前的社會分裂，讓香港重回正軌，並無其他用意。

由於日前襲擊香港「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰的嫌犯疑似南亞裔，一度有網友號召要「裝修」清真寺和南亞人士開設商鋪的重慶大廈。為避免爆發族群衝突，有民眾二十日前往清真寺外守護，也有南亞人士在重慶大廈前送水給示威者，雙方並未發生衝突，不料衝突卻意外在警方和清真寺間爆發。

林鄭二十一日上午親率警務處長盧偉聰等人前往九龍清真寺，由清真寺首席教長阿薩德目夫提（Mufti Muhammad Arshad）陪同視察建築物受損情況；阿薩德目夫提表示，他已接受港府的道歉，清真寺代表沙義哈智（Haji Saeed Uddin）也說，港府已為此舉道歉，「我們選擇接受道歉」。

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