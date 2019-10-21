日學者訪中 遭控間諜逮捕

2019-10-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕據日本媒體引述日本政府消息人士報導，九月間訪問中國的一名國立北海道大學（北大）男性教授，同月在北京首都國際機場欲搭機返日時，遭中國當局拘留。據稱該名學者曾在相當於防衛省智庫的「防衛研究所」和外務省任職，被拘原因可能是他在中國境內的活動，被中方視為間諜活動。日本人在中國因間諜嫌疑等原因而被拘留的案例雖層出不窮，但均為民間人士，這是第一次具有「準公務員」身分的國立大學教師遭拘留。

岩谷將 傳曾任職防衛省、外務省

據報導，被拘留的四十幾歲男子為該校法學部教授，專研中國近現代史和中國政治等，迄今發表過多篇有關中日戰爭的論文。二○○七至二○一六年，他主要在防衛研究所從事研究與講授日中戰史。該校相關人士透露，約一個月前，此人就向校方申請出差，但目的地不明。

日本網友根據北大官網指稱，此人可能是岩谷將（見圖，取自網路）。日中關係消息人士透露，岩谷九月三日入境中國，停留約兩週。他被拘留後，日本駐中大使館人員已前往探視。中方僅聲稱，拘留原因係「違反（中國）國內法」。

中國二○一四年實施「反間諜法」，一五年實施「國家安全法」，強化對外國人在中國境內從事情報蒐集活動的警戒。中國問題專家河添惠子認為，美國與中國目前正進行情報戰，身為美國盟邦的日本可能受到壓力；美中間諜滲透香港，在日本也開始有所動作下，中國為了殺雞儆猴而拘留該名北大學者。

中國4年來至少拘留13日人

二○一五年以來，已有至少十三名日本人遭中方拘留，其中九人遭起訴、八人被判有罪，刑期從五年到十二年不等。一名日本大商社「伊藤忠商事」的四十幾歲男職員，一八年二月在廣東省廣州市遭拘留，同年六月因涉嫌從事間諜行為而被起訴，拘留時間竟達約一年。由於該商社還與中國國有企業「中國中信集團」在資本和業務上合作，卻仍被拘留，也讓在中日商深感不安。

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