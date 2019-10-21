日學者訪中 遭控間諜逮捕
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2019-10-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕據日本媒體引述日本政府消息人士報導，九月間訪問中國的一名國立北海道大學（北大）男性教授，同月在北京首都國際機場欲搭機返日時，遭中國當局拘留。據稱該名學者曾在相當於防衛省智庫的「防衛研究所」和外務省任職，被拘原因可能是他在中國境內的活動，被中方視為間諜活動。日本人在中國因間諜嫌疑等原因而被拘留的案例雖層出不窮，但均為民間人士，這是第一次具有「準公務員」身分的國立大學教師遭拘留。

岩谷將 傳曾任職防衛省、外務省

據報導，被拘留的四十幾歲男子為該校法學部教授，專研中國近現代史和中國政治等，迄今發表過多篇有關中日戰爭的論文。二○○七至二○一六年，他主要在防衛研究所從事研究與講授日中戰史。該校相關人士透露，約一個月前，此人就向校方申請出差，但目的地不明。

日本網友根據北大官網指稱，此人可能是岩谷將（見圖，取自網路）。日中關係消息人士透露，岩谷九月三日入境中國，停留約兩週。他被拘留後，日本駐中大使館人員已前往探視。中方僅聲稱，拘留原因係「違反（中國）國內法」。

中國二○一四年實施「反間諜法」，一五年實施「國家安全法」，強化對外國人在中國境內從事情報蒐集活動的警戒。中國問題專家河添惠子認為，美國與中國目前正進行情報戰，身為美國盟邦的日本可能受到壓力；美中間諜滲透香港，在日本也開始有所動作下，中國為了殺雞儆猴而拘留該名北大學者。

中國4年來至少拘留13日人

二○一五年以來，已有至少十三名日本人遭中方拘留，其中九人遭起訴、八人被判有罪，刑期從五年到十二年不等。一名日本大商社「伊藤忠商事」的四十幾歲男職員，一八年二月在廣東省廣州市遭拘留，同年六月因涉嫌從事間諜行為而被起訴，拘留時間竟達約一年。由於該商社還與中國國有企業「中國中信集團」在資本和業務上合作，卻仍被拘留，也讓在中日商深感不安。

  • 因間諜嫌疑等原因而在北京遭中國當局拘留的日本北海道大學教授岩谷將。圖為他二○一五年六月擔任日本防衛省防衛研究所戰史研究中心主任研究官時，出席一場有關近現代史研究會的論壇。（取自網路）

    因間諜嫌疑等原因而在北京遭中國當局拘留的日本北海道大學教授岩谷將。圖為他二○一五年六月擔任日本防衛省防衛研究所戰史研究中心主任研究官時，出席一場有關近現代史研究會的論壇。（取自網路）

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