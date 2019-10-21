馬批「閹割司法管轄權」 陸委會︰港不回應司法互助 馬為何不憤怒

2019-10-21

〔記者呂伊萱、林良昇、王俊忠、張文川、姚岳宏／綜合報導〕針對港女命案凶嫌陳同佳想到台灣投案，陸委會強調，港府必須將完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境。前總統馬英九昨質疑蔡政府閹割司法管轄權，對此感到詫異與憤怒；國民黨總統參選人韓國瑜也批評，司法管轄權也是主權的一部分，傷害台灣主權最深的就是民進黨政府。陸委會則反問馬英九，對港府不回應我方司法互助的請求及政治操作「送中條例」，「怎麼沒有感到詫異與憤怒？馬前總統真的別生氣了！」

陳同佳廿三日將出獄，近日在北京勸說下欲來台投案，港府則樂意協助。陸委會昨重申，若港府欲讓陳嫌來台投案，應承諾透過司法互助方式，提供本案在港相關事證，以利偵辦，我方有必要先對相關人員入境採取管制作為。港府昨晚間發表聲明否認政治操作，強調目前尚無法律與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實並積極接收被其通緝和自願自首人士。

馬英九受訪時抨擊，若按照陸委會所說，必須準備好罪證才准入境，將來潛逃到國外的經濟犯，我國都抓不到了，政府此舉是為了選舉考量，實在很不像話。馬還在「臉書」發文表示，對於蔡政府認為港府有陰謀而拒絕，「我真感到非常詫異與憤怒」；幫受害者討回公道是普世價值，政府明顯為了政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧。

對此，陸委會回擊說，正因為重視司法人權，政府當以更審慎周妥的態度處理本案，並多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯獲得應有的處罰，但港府皆「已讀不回」。陸委會接著反問馬英九，本案被害及加害都是香港人，「馬前總統為何主張香港政府不必交罪證給台灣？對於港府不回應我方司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到『詫異和憤怒』呢？」

法務部則說，港方突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助管道回應，「真正以政治凌駕司法者，應是香港政府，其理不言可喻！」法務部也澄清，從未在任何場合，或以新聞稿對外表示放棄本案的司法管轄權，全案現仍由士林地檢署積極偵辦中。刑事局也強調確有收到港方來函，後續將依法務部之說明辦理。

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