才證實通烏 白宮幕僚長又改口

讓總統彈劾調查撿到槍
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）十七日坦承，川普政府之所以曾暫時扣住美國對烏克蘭的軍事援助款，是為了迫使烏國調查美國民主黨全國委員會（DNC）在二○一六年總統大選期間，把電腦伺服器藏匿在烏國此一陰謀論。此言一出，震驚四座，因為這話形同為國會民主黨人主導的總統彈劾調查關鍵指控—川普為了能在明年連任成功，竟違法尋求外國政治力奧援—背書。
這場新聞簡報會原是說明，川普有意讓明年七大工業國集團高峰會（G7）在他的佛州邁阿密多爾高球度假村舉行所引發的自肥爭議，穆瓦尼卻被問及川普扣住給烏克蘭的近四億美元軍援款，並且口吐上述驚人之語。穆瓦尼說，軍援款扣住不給，是因為烏國貪腐嚴重，「他（川普）是否也曾順便跟我提到有關DNC伺服器的舞弊醜事？當然有，這點毫無疑問…。就是這樣，我們（白宮）就是因為這樣才把錢扣住」。
穆瓦尼在記者請他證實、要求烏國調查民主黨是川普下令扣住錢的原因之一時，穆瓦尼直言確實如此；當記者指出這有對價關係時，穆瓦尼表示，外交政策向來如此。先前穆瓦尼曾澄清，川普要求烏克蘭調查拜登父子，與該經費無關。
川普不爽媒體刻意曲解
消息人士透露，川普對此感到不悅，主要是不爽媒體「刻意曲解」穆瓦尼的發言。川普曾一再解釋，他扣住軍援款是因擔心烏國貪腐。簡報會結束後數小時，穆瓦尼便透過白宮發表聲明，收回稍早的利益交換說，澄清扣住軍援款與要求烏國調查民主黨絕沒有對價關係，川普絕對沒有叫他扣住錢，直到烏克蘭方面就DNC伺服器展開調查。
川普：扣住軍援 憂烏腐敗
但這番事後澄清，看似為時已晚。帶領國會彈劾調查的民主黨籍眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）就說，穆瓦尼坦承美國對烏國的軍援端視烏國調查民主黨而定，「事情已從很不好惡化到很糟糕。」
所謂的DNC伺服器事件，是川普在七月份與烏國總統澤倫斯基（即電話門事件，導致國會展開彈劾調查）提出的瘋狂陰謀論。
二○一六年大選期間，DNC的電子郵件伺服器遭與俄羅斯有關的駭客入侵，DNC聘請烏克蘭的網路資安公司CrowdStrike進行調查；而川普的陰謀論是，DNC把伺服器藏在烏國，因為該伺服器內有究竟誰才該為駭客入侵負責的重要資料。但事實上，DNC事發後把所有資料交給聯邦調查局，並未私藏任何伺服器。
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美國白宮代理幕僚長穆瓦尼十七日當眾坦承川普總統下令扣住對烏克蘭的巨額軍援款，以迫使烏國調查一樁與民主黨有關的陰謀論。此話不但與川普的說法相反，更讓正在進行總統彈劾調查的國會民主黨人撿到槍。 （美聯社）