才證實通烏 白宮幕僚長又改口

2019-10-19

讓總統彈劾調查撿到槍

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）十七日坦承，川普政府之所以曾暫時扣住美國對烏克蘭的軍事援助款，是為了迫使烏國調查美國民主黨全國委員會（DNC）在二○一六年總統大選期間，把電腦伺服器藏匿在烏國此一陰謀論。此言一出，震驚四座，因為這話形同為國會民主黨人主導的總統彈劾調查關鍵指控—川普為了能在明年連任成功，竟違法尋求外國政治力奧援—背書。

這場新聞簡報會原是說明，川普有意讓明年七大工業國集團高峰會（G7）在他的佛州邁阿密多爾高球度假村舉行所引發的自肥爭議，穆瓦尼卻被問及川普扣住給烏克蘭的近四億美元軍援款，並且口吐上述驚人之語。穆瓦尼說，軍援款扣住不給，是因為烏國貪腐嚴重，「他（川普）是否也曾順便跟我提到有關DNC伺服器的舞弊醜事？當然有，這點毫無疑問…。就是這樣，我們（白宮）就是因為這樣才把錢扣住」。

穆瓦尼在記者請他證實、要求烏國調查民主黨是川普下令扣住錢的原因之一時，穆瓦尼直言確實如此；當記者指出這有對價關係時，穆瓦尼表示，外交政策向來如此。先前穆瓦尼曾澄清，川普要求烏克蘭調查拜登父子，與該經費無關。

川普不爽媒體刻意曲解

消息人士透露，川普對此感到不悅，主要是不爽媒體「刻意曲解」穆瓦尼的發言。川普曾一再解釋，他扣住軍援款是因擔心烏國貪腐。簡報會結束後數小時，穆瓦尼便透過白宮發表聲明，收回稍早的利益交換說，澄清扣住軍援款與要求烏國調查民主黨絕沒有對價關係，川普絕對沒有叫他扣住錢，直到烏克蘭方面就DNC伺服器展開調查。

川普：扣住軍援 憂烏腐敗

但這番事後澄清，看似為時已晚。帶領國會彈劾調查的民主黨籍眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）就說，穆瓦尼坦承美國對烏國的軍援端視烏國調查民主黨而定，「事情已從很不好惡化到很糟糕。」

所謂的DNC伺服器事件，是川普在七月份與烏國總統澤倫斯基（即電話門事件，導致國會展開彈劾調查）提出的瘋狂陰謀論。

二○一六年大選期間，DNC的電子郵件伺服器遭與俄羅斯有關的駭客入侵，DNC聘請烏克蘭的網路資安公司CrowdStrike進行調查；而川普的陰謀論是，DNC把伺服器藏在烏國，因為該伺服器內有究竟誰才該為駭客入侵負責的重要資料。但事實上，DNC事發後把所有資料交給聯邦調查局，並未私藏任何伺服器。

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