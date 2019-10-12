親揭港警性侵 女大生證實恐怖囚室

2019-10-12

逾千港人快閃遊行聲援

〔編譯茅毅／綜合報導〕上千名香港市民十一日中午響應網路號召，在港島中環遮打花園快閃集會，聲援十日向香港中文大學（中大）校長段崇智自稱九月一日在港警拘留反送中示威者的新界新屋嶺扣留中心（新屋嶺）遭員警「性侵」、「性暴力」的中大女學生吳傲雪。據港媒報導，因連番拒絕正面回應學生問題的段崇智，一度被部分學生斥為「中大之恥」，但之後在學生的壓力下指稱，「會譴責警方性暴力」。

前述集會亦在聲援七日晚因在新界馬鞍山新港城中心阻止鎮暴警察進入，而以妨害公務罪名被捕的商場保全人員。集會剛開始，就有數名員警表明這是非法集會，戴口罩的示威者已違反「禁蒙面法」，但員警亦未驅離或拘捕任何人。下午約一點，集會演變為遊行，一度佔據德輔道中的西行線和電車軌道，並在干諾道中設路障，最後和平散去。

段崇智十日與部分反送中的中大學生對話，期間遭學生以雷射筆照射，並被學生包圍。廿四歲的吳傲雪哭訴，被網路媒體「香港獨立媒體」形容為「恐怖囚室」的新屋嶺「有性侵事件」，不只她一人曾在那裡「遭受性暴力」，「我們就像魚肉，沒辦法反抗」。

港警：未接到性暴力投訴

對此，港警隨即表示，非常重視有關嚴重指控，但警務處投訴警察課迄未接到在新屋嶺或新界葵涌警署內的性暴力投訴。該課已展開調查，呼籲校方陪受害人協助調查，「警方都會公平公正調查指控」。

然而，吳傲雪十一日又改口稱，她十日向段崇智提到的「親身經歷」，係指九月一日在葵涌警署被搜身的過程，當時一名男警曾「故意拍打她的胸部一下」。據她所知，有被捕人士在新屋嶺「遭警方性侵及性暴力，甚至有一名男性被輪姦及雞姦」。她說，在該警署上廁所時，兩名女警看著她的性器官。女警用金屬探測器搜身時拉起她的上衣，一旁有廿幾名男警在場。

吳傲雪還說，她已遭網友「人格謀殺」，針對其家庭背景留言，甚至編故事，還遭從中國打來的電話騷擾，使她感到驚恐，正考慮就性暴力指控追究警方，包括向獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）及投訴警察課投訴。監警會副主席謝偉詮十一日呼籲受害人出面投訴，該會才能跟進。

反送中民調 逾九成反蒙面法

香港反送中人士十一日召開第十九次民間記者會，就《禁蒙面法》公布最新民調，指收到十一．六萬網友回應，當中逾九成不贊同港府援引緊急法來施行禁蒙面法，亦有超過八成網友擔心港府恐會動用緊急法來沒收港人財產。

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