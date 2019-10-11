中國國道坍塌 死傷不明

2019-10-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國由上海市通往新疆維吾爾自治區邊境的三一二號國道，十日下午在江蘇省無錫市路段發生高架橋側翻意外，目前僅知塌橋下有三輛汽車被壓，已知兩輛通行中車輛遭腰斬，傷亡人數不明，至少兩名傷者送醫搶救。江蘇省交通運輸廳目前將橋塌原因指向貨車嚴重超載上橋肇事，聲稱事故發生時，一輛嚴重超載貨車在橋上行駛，可能為坍塌的直接原因。

貨車嚴重超載 疑為肇因

現場民眾表示，當局搜救人員姍姍來遲，在場民眾就算熱心也難徒手救人，又擔心出事橋面再有意外，只能無奈離開自保。中國媒體更披露，三一二號國道無錫段擴建工程於二○○三年九月開工，○五年六月完工通車，同年十一月交工驗收，工程經無錫市交通工程質量監督站評定為優良等級。

中共北京市委宣傳部旗下媒體《新京報》十日引述無錫市公安局錫山分局報導，事發於當天下午約六時十分，地點在三一二國道往上海方向Ｋ一三五處，被坍塌橋面壓住的三輛汽車中，目前僅確定有一輛在當時為停車狀態無人。現場目擊者影像則顯示，「高峰期，高架橋塌了」，一輛大貨車由橋面墜落地面，至少兩輛轎車遭從天而降的高架橋腰斬。收治傷者的無錫市第二人民醫院醫療紀錄則寫道，送急診外科救治的三十一歲男子「頭部及胸腹部多處受傷」，有待電腦斷層攝影確定傷勢。

狀況很慘 救難行動遲緩

事發前剛騎電動腳踏車經過橋下的馬姓男子告訴《新京報》，他得知事故後返回出事地點，描述橋體像是被「切了一刀」，現場狀況「太慘了」，卻遲遲不見救難人員。還有目擊者描述，事發時有如地震。《新京報》報導，救援單位於事發廿分鐘後陸續抵達，亦即下午六時卅分才趕至現場進行封鎖，但中國中央電視台當天下午七時四十三分報導，一度指事發時間為六時半左右，有隱瞞救難行動緩慢之嫌。

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