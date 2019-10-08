川普電話門醜聞 出現二號吹哨者

2019-10-08

律師團︰還有多名吹哨者委請代理

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普疑似濫權施壓烏克蘭政府調查政敵拜登的「電話門」醜聞愈演愈烈，除了揭發此事的首名「吹哨者」外，該名舉報人的代理律師團成員，六日推文證實「多名吹哨者」委請他們代理此案，且其中一名吹哨者掌握川普今年七月二十五日致電烏克蘭總統澤倫斯基的「第一手」資訊。川普六日推文指稱，首名吹哨者「轉述」的內容幾乎完全錯誤，並再次強調，他從未對澤倫斯基電話施壓。

紐約時報四日率先報導，一名掌握「更多直接資訊」的情報官員，正在考慮是否出面舉報川普。代理該醜聞首名吹哨者的律師柴德（Mark Zaid）六日透過「推特」證實，他所屬的法律團隊，已接受第二名吹哨者的委託，對該名吹哨者「依法進行揭弊保護，免於遭受報復」。柴德告訴美聯社，第二名吹哨者「直接掌握」電話內容，能破除川普及其盟友聲稱相關舉報是「基於二手資訊的政治抹黑」說法。

川普︰吹哨者轉述內容 完全錯誤

首名舉報川普「電話門」醜聞的吹哨者是中央情報局（CIA）幹員，他八月向上級長官、情報機構督察長艾特金森（Michael Atkinson）提出示警，由艾特金森上呈舉報信給國家情報首長馬奎爾（Joseph Maguire），但馬奎爾徵求白宮、司法部意見後，決定不向國會呈報資訊。艾特金森最後親自告知國會此事；聯邦眾議院九月二十四日已對川普發動彈劾調查，舉報信則在九月二十六日正式公布。

該封舉報信指控川普「為了尋求總統連任，要求烏克蘭總統干預美國大選」。眾院委員會四日已發出傳票，要求白宮最遲在十八日交出通話紀錄。不過，白宮已揚言不會配合調查。

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